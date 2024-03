Mark Coleman apoia Mike Tyson em meio a preocupações com sua saúde antes da luta com Jake Paul

Mike Tysonestá de volta ao boxe contra Jake Paulogerou preocupações com sua saúde, dada sua idade, apenas três anos antes dos 60 anos. Mark Colemanconhecido por salvar recentemente seus pais de um incêndio em uma casa, abordou essas preocupações, chamando a atenção para Tysono bem-estar.

Apesar das preocupações, Tysontreinador, Rafael Cordeiroafastou dúvidas sobre sua capacidade de derrotar Paulocitando Tysono status de campeão anterior e a confiança em seu retorno aos 58 anos.

Mike Tyson ataca Jake Paul novamente em seu quarto dia de treinamento intensoTwitter

“Acredito que as pessoas não precisam se preocupar com [Mike Tyson’s safety]”, Cordeiro disse ao The MMA Hour.

“Você está falando de um cara que [a] bicampeão mundial.

“O cara não fez 20 lutas em dois anos. Ele sabe lutar. Lutou contra os melhores caras do mundo.

“Quando ele entra no ringue ele sabe o que fazer. Não é novidade para Mike e essa luta não é diferente”.

Cordeirocomentários de, compartilhados no Instagram, capturados Colemanatenção, que ecoou seus sentimentos, sugerindo Tyson triunfaria facilmente.

Controvérsia sobre regras de luta

Relatórios sugerindo o uso de protetores de cabeça e luvas de 18 onças para Derek ChisoraA luta de foi rejeitada por ele, mas rapidamente desmascarada por Paulo e seu gerente, Bom Bidariano, No instagram. As regras exatas da luta permanecem desconhecidas, apesar das especulações. No entanto, é improvável que o uso de capacete e luvas maiores sejam obrigatórios.

“Apenas uma mensagem rápida para as pessoas que estão reclamando das regras de mim versus Mike Tyson“, Paulo disse.

“Algum usuário do TikToker fez um vídeo inventando todas essas regras falsas, como eu e Logan tag teaming ele, nós usando capacete, toda essa besteira.

“Se você acredita que é um idiota e que não deveria ter permissão para votar, você não deveria ter permissão para dirigir nas ruas e colocar outras pessoas em perigo.

“Eu sinto pena de qualquer idiota que acredite nisso e eu nunca decepcionaria meus fãs em uma luta como essa e usando capacete?