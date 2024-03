Mark Coleman, do UFC, diz que pulmões doem e olhos queimam, mas ‘se curam’ após incêndio

Mark Coleman teve alta do hospital depois de quase morrer em um grande incêndio em uma casa na semana passada… a lenda do UFC forneceu uma atualização para seus muitos fãs poucos dias depois de salvar sua mãe e seu pai.

“Deus é ótimo 👊❤️🙏”, disse o lutador aposentado de 59 anos na segunda-feira por meio da legenda do vídeo IG, escrevendo: “Estou me recuperando muito bem”.

“Meus pulmões estão doloridos. Meus olhos estão queimados, mas estou muito vivo e bem. Sinto-me tão abençoado por estar nas mãos do meu poder superior. Ele quer que eu siga em frente hoje e eu estou.”

Coleman – que era hospitalizado com inalação de fumaça depois de salvar seus pais de um incêndio em uma casa em Toledo, Ohio, na manhã de terça-feira – agradeceu a todos os seus fãs por suas orações, especialmente por seu falecido cachorro, Hammer, que infelizmente morreu no incêndio.

Mark também disse que espera que o incidente incentive as pessoas a aproveitar ao máximo a vida… antes que seja tarde demais.

“Sou um dos homens mais sortudos do mundo”, disse o membro do Hall da Fama do UFC.