Mark Coleman readmitido no hospital com pneumonia, ainda ‘o mesmo corajoso e impetuoso’

O membro do Hall da Fama do UFC, Mark Coleman, não está totalmente fora de perigo após seu recente susto de saúde, mas ainda está de bom humor.

Coleman foi readmitido em um hospital de Toledo, Ohio, na sexta-feira, apenas para ser readmitido após relatar dormência nos braços e dores no peito, postou sua filha Kenzie no sábado em sua conta do Instagram.

Coleman foi posteriormente diagnosticado com pneumonia e permanece em uma cama de hospital três dias depois de escapar por pouco de um incêndio em uma casa no qual salvou seus pais.

“Apesar de tudo isso, ele ainda é o mesmo eu positivo, corajoso e explosivo, como você pode imaginar no vídeo acima”, Kenzie legendou ao lado de um vídeo de Coleman acamado. “Ele quer agradecer novamente a todos pelo apoio e amor que vocês demonstraram a ele e a nós durante este momento extremamente difícil.”

Coleman sofreu forte inalação de fumaça e foi levado de avião para o hospital depois que o incêndio começou na casa de seus pais. Amigos do ex-campeão peso pesado do UFC temiam pelo pior, mas um dia após ser hospitalizado, ele começou a respirar sozinho e parecia estar se recuperando. As câmeras capturaram uma cena comovente entre Mark e suas filhas que o visitaram no hospital.

“Me sinto um pouco difícil hoje, mas ficaremos bem, porque ainda estou sóbrio”, disse Coleman em um vídeo anexado à postagem mais recente de Kenzie. “Amo vocês, pessoal. Tenho que treinar, eles não me deixam sair da cama.”

A família de Coleman iniciou um GoFundMe em seu nome para ajudar a pagar as despesas médicas.

“Ele está descansando e prometo cuidar bem dele”, escreveu Kenzie no sábado. “Ele é a verdadeira definição de lutador e define força como nenhum outro. Às vezes até acho que ele é um super-humano.

“Ele ama muito todos vocês. Ele sempre diz que sem seus apoiadores ele não é nada. É bom estar em casa com meu pai. Por favor, continue a orar por sua cura e saúde durante este processo de recuperação.”

Nos últimos anos, Coleman lutou para recuperar a saúde depois de lutar contra o alcoolismo. Ele voltou a treinar, atuando como treinador e mentor do meio-médio do UFC Matt Brown, e havia rumores de que estaria concorrendo a uma briga de tapa com o ex-campeão do UFC Tim Sylvia.