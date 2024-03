Mark Coleman recebeu alta do hospital, de volta à academia enquanto a recuperação do incêndio em casa continua

A lenda do UFC, Mark Coleman, não apenas recebeu alta do hospital, mas também não perdeu tempo em voltar à academia após um trágico incêndio em uma casa que quase lhe custou a vida.

O ex-campeão peso pesado do UFC postou uma mensagem em vídeo na segunda-feira agradecendo aos fãs pelo apoio que recebeu na semana passada. Coleman está agora de volta em casa, descansando e se recuperando após uma breve readmissão no hospital onde foi diagnosticado com pneumonia.

O Hall da Fama do UFC inicialmente fugiu do local do incêndio em uma casa, onde resgatou seus pais do incêndio antes de sucumbir à inalação de fumaça. Felizmente, Coleman sobreviveu à provação e agora está demorando para se recuperar dos ferimentos sofridos durante o incêndio.

“Estou me recuperando muito bem”, escreveu Coleman no Instagram. “Meus pulmões estão doloridos. Meus olhos estão queimados, mas estou bem vivo e bem. Eu me sinto tão abençoado por estar nas mãos dos meus poderes superiores. Ele quer que eu siga em frente hoje e eu vou. Estou emocionado com o amor e apoio que recebi, se eu tivesse um desejo seria poder encontrar cada um de vocês para dar um grande abraço e agradecer pessoalmente.

“Todo mundo verifica como a vida de seus entes queridos é boa, a vida é o que você faz. Tudo começa com um pensamento: mantenha os pensamentos negativos fora da sua cabeça, amo muito todos vocês.”

Coleman não apenas deixou o hospital, mas na verdade já voltou à academia, onde treina e treina rotineiramente ao lado do peso meio-médio do UFC Matt Brown em suas instalações, o Immortal Martial Arts Center em Columbus, Ohio.

Brown postou um vídeo no Instagram mostrando Coleman de volta à academia menos de uma semana após seu terrível encontro no incêndio em sua casa.

“Eu nunca saí”, disse Coleman no vídeo. “Bem, por um segundo.”

Em uma mensagem separada postada no domingo, Coleman prometeu que ainda tem muito pela frente para viajar, agora que está no caminho da recuperação.

“Estou feliz por ainda estar aqui com todos vocês. Temos mais coisas para fazer”, disse Coleman. “Amanhã não está prometido. Viva o momento e encontre a paz hoje.”