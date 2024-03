Mark Dodson, ator de ‘Gremlins’ e ‘Star Wars’, morre aos 64 anos

O dublador também deu vida a personagens de “Star Wars: O Retorno de Jedi”, “Day of the Dead” e inúmeros videogames – e ainda fez aparições em conferências de fãs. Na verdade, a filha de Mark disse ao TMZ que ele morreu enquanto estava em Evansville, Indiana, para participar da Horror Con.

A primeira grande chance de Dodson em Hollywood veio em 1983 – ele era a voz de Salacious Crumb, a pequena criatura com voz estridente que sempre estava sentada perigosamente perto de Jabba the Hut em ‘O Retorno do Jedi’.