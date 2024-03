Mark Zuckerberg ganha relógio de um milhão de dólares no pré-casamento indiano

Mark Zuckerberg foi pego olhando para o relógio caro de um colega bilionário – e isso está provocando uma grande reação online.

O CEO da Meta e sua esposa, Priscila Chanforam filmados conversando um pouco em Anant Ambanifim de semana de celebração pré-casamento em Gujarat, Índia – que incluiu uma rara apresentação de Rihannaque teria sido pagou US$ 6 milhões pelo show.

Mark Zuckerberg tornou-se muito bom em conversa fiada. Aqui ele finge estar impressionado com o relógio de um cara. E tenha sucesso. Isso é otimista para a IA, $META dar $INDA. pic.twitter.com/LhPBKcgCUz – comerciante (@TicTocTick) 4 de março de 2024

Todos estavam vestidos com esmero… como foi instruído em um suposto código de vestimenta de nove páginas – mas foi o relógio caro de Anant que chamou a atenção de Mark.

O fundador do Facebook foi visto praticamente babando com o relógio Richard Mille usado por Anant – cujo pai, Mukesh Ambanié o homem mais rico da Ásia e supostamente vale US$ 112 bilhões.



Mark diz no vídeo… “Você sabe que eu realmente nunca quis um relógio, mas depois de ver isso pensei, ‘relógios são legais’”.

Mukesh organizou uma festa de 3 dias – com a presença de convidados VIP Bill Gates, Hillary Clinton, Ivanka Trump e CEO do Google Sundar Pichai – em homenagem às próximas núpcias de Anant com uma empresária Comerciante Radhika em sua casa em Gujarat.

E embora as festividades tenham custado um bom dinheiro – supostamente US$ 152 milhões, FWIW – elas aconteceram a poucos metros de algumas das pessoas mais pobres do mundo… perto de uma favela, nada menos.

Então… não é de surpreender que as pessoas estejam achando o comportamento de Mark um pouco estranho, considerando o que ele estava fazendo e onde estavam.