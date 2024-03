Marquise ‘Hollywood’ Brown deixa dinheiro de lado e pega o espírito vencedor de Patrick Mahomes

Marquesa “Hollywood” Marrom juntou-se oficialmente ao Chefes de Kansas City, assinando um contrato de um ano no valor de US$ 7 milhões, aumentando potencialmente para US$ 11 milhões. Em reunião do Zoom com repórteres, ele mencionou que diversas equipes demonstraram interesse nele.

O veterano do sexto ano da NFL enfatizou que ingressar no Chefes está em seu radar há algum tempo. Ele destacou o fascínio de jogar com o quarterback Patrick Mahomes e sob o comando do treinador principal Andy Reid.

Patrick e Brittany Mahomes fazem a torcida do futebol de Kansas City enlouquecer

“Eu estava realmente deixando isso para o meu agente”, Marrom anotado de acordo com SB Nation.

“Kansas City foi um lugar onde eu disse a ele que queria estar – se essa fosse a oportunidade – e isso simplesmente se desenrolou. Eu o deixei fazer seu trabalho – e Deus fez isso acontecer.

“Achei que seria convocado pelo Chefes quando eu estava saindo.

“Conversamos sobre isso desde que cheguei aqui. Eles trabalharam muito comigo [during] o pré-rascunho. Então o mundo tem um jeito de fazer as coisas acontecerem assim.

“Pat foi uma grande parte disso. Quer dizer, poder brincar com Pat [and] Treinador Reid [in a] cultura vencedora. [And] a ofensa. Eu sinto que poderia entrar, poderia ajudar [and] Eu poderia me encaixar. Todas essas coisas tiveram um papel importante.”

Não há arrependimentos por sua decisão

Mahomes elogiado Marromhabilidades dinâmicas de criação de jogo, indicando futuras sessões de lançamento entre eles. Marrom acredita que Kansas City irá liberar todo o seu potencial, sugerindo que isso não era possível com suas equipes anteriores, o Corvos e a Cardeais. Apesar de solicitar uma troca de Baltimore Marrom não guarda arrependimentos.

“Parece que [Patrick] é muito apaixonado”, acrescentou.

“Sou uma pessoa muito apaixonada [who] quer vencer – fazer tudo o que for necessário para vencer. E é alguém com quem você quer brincar. Você quer brincar com alguém [who is] vou tirar o melhor de você – [who’s] vai levar seu jogo para o próximo nível. Eu sinto que ele é definitivamente um desses tipos de cara.

“Estar neste sistema. Sinto que poderei mostrar meu conjunto de habilidades. Ainda sinto que [there’s] muito do meu jogo que eu realmente não tenho para mostrar às pessoas – e é provavelmente isso que mais me entusiasma [by] estar aqui: apenas dar o meu melhor e mostrar o que eu poderia fazer.

“No fim do dia, [if] você não está feliz consigo mesmo – ou não está feliz [with] o que está acontecendo – você não pode dar o seu melhor em campo.

“Então eu sinto que [during] Durante meu tempo no Arizona, não realizei as coisas que queria em campo. Mas como homem, eu cresci. Aproximei-me de Deus. Aproximei-me da minha família. Sinto que Deus me colocou nessa situação porque eu precisava”.