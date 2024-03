Matt Brown avisa Michael Chandler que vencer Conor McGregor agora não significa muito: ‘Acho que nem ficaríamos impressionados’

Conor McGregor insiste que está pronto para voltar à ação, mas a comunicação com o UFC foi interrompida nos últimos meses e não há notícias de quando ele lutará novamente.

Enquanto isso, Michael Chandler continua esperando pela luta depois de assinar para receber McGregor de volta ao octógono. Ele deixou claro que não planeja lutar contra ninguém até o retorno de McGregor.

O aniversário de dois anos de inatividade de Chandler está se aproximando em novembro.

O peso meio-médio do UFC Matt Brown entende porque Chandler está esperando, porque lutar contra McGregor lhe dá a chance de ganhar um grande salário lutando no maior empate da história do esporte. Por mais que a luta possa adicionar alguns zeros à sua conta bancária, Brown alerta Chandler que, fora os ganhos financeiros inesperados, derrotar McGregor em 2024 – ou sempre que eles realmente lutarem – não significará muito no grande esquema das coisas.

“Michael Chandler está esperando pela noite da calcinha vermelha há [two] anos”, disse Brown no último episódio de O lutador contra o escritor. “Se Conor voltasse, lutasse com ele e Chandler vencesse, o quanto isso o tornaria uma estrela? Chandler já é uma estrela muito boa, mas acho que o poder do nome seria muito bom, muito sólido, mas alguém realmente se importaria?

“Quando Nate [Diaz] fiz isso, foi especial. Achamos que Conor era o cara e Nate fez isso com que merda de duas semanas de antecedência? Isso foi incrível. Mas se Chandler fizesse isso, acho que nem ficaríamos impressionados. OK, você venceu um cara que faz filmes, bebe e festeja há três anos.”

Parece que foi há muito tempo atrás, quando Conor McGregor demoliu Eddie Alvarez para se tornar o primeiro campeão simultâneo de duas divisões no UFC. Desde aquela noite, há oito anos, o astro irlandês, agora com 35 anos, competiu apenas quatro vezes no UFC, acumulando um recorde de 1-3 e sofrendo uma terrível fratura na perna em sua partida anterior, que o manteve afastado dos gramados por quase três anos.

De certa forma, Brown compara a vitória de Chandler sobre McGregor à próxima luta de Jake Paul contra o ex-campeão de boxe peso pesado Mike Tyson.

“Isso pode acontecer com Jake Paul”, disse Brown. “Ele sai e vence Mike Tyson, ele está ganhando esse poder de nome, mas você está vencendo um maldito homem de 57 anos. Saia daqui.”

Como McGregor parece estar no fim de sua carreira – seu aniversário de 36 anos é em julho – Brown questiona se o poder de seu nome por si só torna uma luta intrigante.

Chandler apostou quase dois anos de sua carreira no fato de que vencer McGregor ainda significa muito.

“Acho que mesmo que ele lute com Conor, mesmo que ele derrote Conor, só me pergunto se será o mesmo bilhete de loteria que seria há alguns anos”, disse Brown. “Não sei. Ainda estou aprendendo para que Conor nunca mais lute.

“Quando [Conor] diz coisas como [he’s anxious to return]isso me dá um pouco de [hope], não 100 por cento, agora é como se 90 por cento ele não estivesse lutando novamente. Não sei. Simplesmente perdeu muito interesse. Eu sei que depois desse filme ele volta e luta, o mainstream teria muito interesse nisso. Todo mundo vai assistir, mas se você for vencê-lo, será como o que você fez? Eu simplesmente não sinto que alguém ficaria tão impressionado.”

Muita coisa mudou na ausência de McGregor, com uma série de novos lutadores emergindo como principais candidatos. Portanto, mesmo que ele derrote Chandler, o caminho de volta ao topo de qualquer divisão não é fácil.

Brown acredita que McGregor terá dificuldade para derrubar a maioria dos atletas atualmente entre os 15 primeiros do ranking, tanto no peso leve quanto no meio-médio, que é onde ele terá maior probabilidade de competir quando retornar.

“Eu escolheria [Benoit Saint Denis], eu escolheria Drew Dober para vencê-lo”, disse Brown. “[Renato] Acho que o Moicano venceria fácil – talvez não seja fácil, mas acho que seria um bom confronto para o Moicano. O Moicano é aquele cara que na noite certa vence qualquer um da categoria. Acho que ele poderia ser campeão na noite certa. Ele parece ter noites de folga também.

“Ele está em uma divisão assassina. 155 e 170. Você tem uma briga de assassino lá em cima. Mesmo aos 170, como se Neil Magny o vencesse. Neil é o que [ranked] 14 ou 15?”

Dito isso, Brown espera que McGregor leve a sério seu retorno à ação e coloque seus recursos consideráveis ​​​​para se transformar novamente no mesmo lutador que já foi classificado entre os melhores peso por peso do esporte. Ele não está apostando que isso aconteça, mas há um mundo onde ele poderia ver McGregor voltando com força total.

“Se Conor leva isso a sério, Conor fica saudável, fica longe das coisas divertidas, não bebe, festeja ou faz o que quer que esteja colocando em seu corpo e leva isso a sério, acho que toda essa conversa vai pela janela”, disse Brown. . “Ele ainda tem talento para vencer qualquer um nessas divisões. Eu simplesmente não o vejo levando isso a sério.

“Nós nem sabemos em que acreditar com o que ele diz. Ele fala todo tipo de loucura, mas se ele ainda está treinando até certo ponto, mesmo que entrando e saindo, e se mantendo pelo menos um pouco afiado, ele é aquele cara. Ele poderia voltar e surpreender a todos, estar incrível, conseguir outro momento de Eddie Alvarez. Ele é um maldito atleta. Ele é um grande lutador, ótimos olhos, ótimas reações, então ele poderia surpreender a todos também. Surpreenda-nos ao lutar novamente na reviravolta e esteja ótimo. Eu meio que espero que seja isso que ele faça, mas não acho que ele fará.”

Ouça novos episódios de The Fighter vs. The Writer todas as terças-feiras com versões apenas de áudio do podcast disponíveis em Podcasts da Apple, Podcasts do Google, Spotifye iHeartRadio