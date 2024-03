Matt Brown destrói Jake Paul lutando contra Mike Tyson, de quase 60 anos: ‘Isso é simplesmente lixo’

Para o bem ou para o mal, Jake Paul chamou muita atenção ao boxe desde que decidiu amarrar as luvas pela primeira vez. Mas, apesar de todas as críticas que enfrentou ao eliminar uma longa lista de ex-lutadores do UFC, ele ainda enfrentava atletas de alto nível dos esportes de combate.

A maioria deles estava, na pior das hipóteses, no final de suas carreiras e até mesmo Anderson Silva, que tinha 47 anos na época, se transformou em um boxeador profissional quando derrotou Julio Cesar Chavez Jr. atenção aos adversários com experiência real no boxe, embora nem Andre August nem Ryan Bourland tenham passado do primeiro round com ele, mas ambos os lutadores tiveram recordes reais no esporte.

Mas poucos dias depois de demolir Bourland em três minutos, Paul anunciou sua próxima luta em julho, onde enfrentará Mike Tyson, de 58 anos, conhecido como um dos pesos pesados ​​mais ferozes de sua época, mas sua última luta profissional aconteceu em 2005 e ele não põe os pés no ringue desde uma luta de exibição contra Roy Jones Jr.

O peso meio-médio do UFC Matt Brown, que apoiou amplamente Paul em suas empreitadas no boxe, sente que lutar contra Tyson nesta idade é realmente um passo atrás e um passo errado para sua carreira.

“Acho que essa é provavelmente a coisa mais importante aqui. É uma perda para ele”, disse Brown no último episódio de O lutador contra o escritor. “Obviamente, ele vai ganhar uma bolsa. Todos nós vamos assistir. Tenho certeza de que a Netflix está pagando bem a ele. Todos nós vamos assistir, vamos conversar sobre isso. Ele está entendendo isso. Mas é uma situação em que todos perdem na luta real. Você não pode perder para um homem de 60 anos e também não pode vencer um homem de 60 anos. É uma situação em que todos perdem. É um lixo para mim.

“Jake, obviamente, ele está fazendo isso porque quer estar naquela posição onde todos querem vê-lo ser nocauteado e é por isso que vão assistir, ele quer ser o calcanhar, mas é um homem de 60 anos e então ele provavelmente conseguirá retirá-lo. Essa é uma história óbvia. Conhecemos o enredo aqui. Conhecemos a narrativa. Não é com Tyron Woodley que pensamos que se Jake for um boxeador decente, ele provavelmente vencerá, mas é um grande atleta que ele está enfrentando e que nunca lutou boxe. Isso é apenas lixo. Isso é simplesmente lixo.

As intenções de Paul podem ser claras, mas Brown não pode deixar de se perguntar o que exatamente Tyson está ganhando com isso?

Enquanto o ex-campeão dos pesos pesados ​​despencou profundamente durante o final de sua carreira e depois caiu na ruína financeira depois de gastar uma enorme fortuna, Tyson realmente mudou as coisas nos últimos anos.

Ele lançou um popular show individual onde contou histórias de sua carreira. Ele apareceu em vários filmes e até fechou um acordo para uma série de desenhos animados baseada em sua imagem. Tyson até iniciou seu próprio podcast, onde recebia convidados de todas as esferas da vida, incluindo vários lutadores proeminentes.

Mas agora ele vai colocar tudo de lado para entrar em forma para enfrentar Paul em uma luta de boxe em julho e Brown simplesmente não entende por que está fazendo isso.

“Estou surpreso que Mike tenha aceitado”, disse Brown. “Isso é o que mais me surpreende. Não sei o que Mike está pensando aqui. O que o faz querer fazer isso. Não acho que ele esteja sofrendo por dinheiro. Não acho que ele tenha muita vontade de lutar. Ele fala sobre isso o tempo todo. Ele não quer mais ser aquele cara. É muito estranho que ele esteja aceitando a luta. Essa é a parte estranha para mim.”

Brown defende veementemente que Paul se envolva em mais lutas marcantes contra não-boxeadores, como as que ele teve no passado com Nate Diaz ou mesmo Ben Askren, mas ele simplesmente não vê necessidade de enfrentar um homem que está a apenas alguns anos de distância. de ser considerado idoso.

Se Paul quer lutar contra um grande nome que representa risco, mas não vem do mundo do boxe, Brown tem a sugestão perfeita em mente e não é a luta com Tyson.

“Eu adoro espetáculos secundários”, disse Brown. “Eu adoraria vê-lo lutar em mais espetáculos secundários. Vá lutar, merda, Mike Perry. Eu acho que seria incrível. Acho que é contra quem ele deveria lutar. Pegue Mike Perry, compre uma sacola para Mike Perry. Ele é obviamente uma estrela do BKFC agora, todo mundo está falando sobre ele. Ele seria um ótimo cara de promoção.

“Podemos citar muitos caras assim que seriam um confronto perfeito, confrontos secundários. Muitos destes. Mike Tyson não é isso. Deixe o cara em paz.

Por mais que ele não queira que isso aconteça, Brown só pode ter esperança de que Tyson esteja levando esta oportunidade a sério e se preparando para uma luta real com a chance de arrancar a cabeça de Paul.

“É apenas lixo para mim”, disse Brown. “Mais uma vez, realmente surpreendeu Mike Tyson ter aceitado essa luta. Não tenho certeza de qual é a motivação dele.

“Mas o que eu espero, assim como tenho certeza que todo mundo espera, é que Mike Tyson tenha aquela raiva de um jovem de 20 anos, tome alguns esteróides, faça alguns cortes, algumas gotas de controle. , e ele vai lá e morde a orelha do maldito Jake Paul e o nocauteia e Jake Paul nunca mais quer boxear um velho.

