Matt Brown lamenta como é mais fácil entrar no UFC hoje em dia: ‘A barreira de entrada é muito menor’

Em 2001, quando o UFC foi vendido para novos proprietários liderados por Frank e Lorenzo Ferttita, a promoção realizou um total de cinco eventos com 80 lutas durante todo o ano. Ao final de 2023, o UFC realizou 43 eventos com 520 lutas no total, incluindo 21 disputas pelo título entre janeiro e dezembro.

O crescimento do UFC obviamente significou expansão tanto na escala e no escopo dos eventos, mas também na grande quantidade de lutadores inscritos no plantel. Com a Contender Series de Dana White adicionando rotineiramente dezenas de lutadores a cada ano, junto com reality shows como O ultimo lutador e apenas a necessidade de acréscimos para ajudar a preencher uma infinidade de eventos com cartões acontecendo quase todas as semanas, o número total de atletas contratados aumentou para mais de 650 nos últimos meses.

O peso meio-médio do UFC Matt Brown, que conquistou uma vaga no elenco em 2006, lembra como era naquela época receber a ligação de que ingressaria na mais prestigiada promoção de MMA do mundo. Foi uma conquista só se autodenominar lutador do UFC.

É claro que isso ainda importa, mas Brown não pode deixar de notar que parece que muitos lutadores hoje têm um teste muito mais fácil para obter uma nota de aprovação para entrar no UFC.

“Não é como se eu necessariamente não tivesse esse respeito pelos caras hoje, mas a barreira de entrada é muito menor agora”, explicou Brown no último episódio de O lutador contra o escritor. “Quando eu estava chegando, o UFC era um sonho. Foi o Super Bowl. Você chega ao UFC, você é o cara da merda.

“Agora, não é que seja pouco, não é pouca coisa, mas se você é atleta e entra no MMA e treina forte, você vai ter chance no UFC. Quando eu estava chegando, a chance de chegar ao UFC era grande. Agora é como se todos tivessem a chance agora.”

Mesmo treinando lutadores em sua própria academia, Brown se esforça para oferecer aos atletas de hoje o mesmo conselho que daria há apenas alguns anos, quando o objetivo final era chegar ao UFC.

“Hoje em dia, eu nem sei o que dizer aos futuros lutadores”, explicou Brown. “Eles ficam tipo ‘Quero fazer quatro ou cinco lutas e depois ir para o UFC’. Alguns anos atrás, eu diria: não seja um idiota! Agora estou tipo, sim, você pode ser capaz de fazer isso.

Na verdade, Brown sabe que muitos lutadores têm uma chance no UFC para ajudar a preencher vagas no elenco, já que o número de eventos de ano para ano parece sempre aumentar. O problema é que muitos desses lutadores não estão realmente preparados para esse nível de competição e são eliminados depois de apenas algumas lutas.

A dificuldade então passa a ser fazer o suficiente para realmente ganhar o caminho de volta.

“Eu realmente não sei o que dizer a eles”, disse Brown. “Você também não vai estar pronto em quatro ou cinco lutas. Claro, você tem essas anomalias, os caras que estão [ready]mas é um mundo muito diferente.”

Como há tantos novos lutadores ingressando no UFC anualmente, está ficando muito mais difícil diferenciar uma pessoa da outra fora das estrelas que realmente fazem um bom trabalho se destacando do resto do pelotão.

Um grande número de novos lutadores tem a chance de se provar no UFC e isso faz com que muitos atletas inexperientes decorem muitos dos eventos ao longo do ano. Por exemplo, o próximo card do UFC Vegas 89 conta com 12 lutadores com quatro lutas ou menos dentro do octógono, incluindo cinco atletas com esse currículo no card principal.

Brown admite que nos primeiros dias, quando os irmãos Fertitta assumiram o UFC, todo mundo implorava por mais eventos, mas ultimamente é quase impossível acompanhar.

“Hoje em dia, nem mesmo dizer que isso é necessariamente uma coisa ruim, mas nós realmente não damos a mínima”, disse Brown. “Como estes [UFC] Cartões APEX, houve um no fim de semana passado. Eu nem sabia que isso estava acontecendo até que algumas pessoas me mandaram mensagens sobre isso, ‘ah, esse cara fez isso’ ou algo assim. Eu estava como se nem soubesse que havia brigas esta noite. Estou apenas relaxando em casa assistindo a um filme.

“Queríamos brigas todo fim de semana! Tipo, por que temos que esperar mais dois meses para assistir essa luta? Agora conseguimos.

Como a organização continua a crescer, Brown entende que suas preocupações provavelmente só serão atendidas por mais e mais lutadores contratados para o elenco que provavelmente não estão realmente prontos para o UFC.

Por isso ele tenta dar conselhos aos jovens lutadores que os preparem melhor para a chance de não apenas chegar ao UFC, mas de permanecer lá por mais do que apenas algumas aparições.

“As pessoas me perguntam qual é o seu conselho para um jovem lutador?” Brown disse. “Uma das coisas, eu tenho uma lista completa de coisas que digo porque já me fizeram essa pergunta 10 zilhões de vezes, mas uma das coisas, se você realmente leva isso a sério, você precisa adquirir experiência de competição.

“É preciso saber competir. O mais estranho é que vejo esses caras chegando toda hora e querendo lutar direto para o MMA. Eles nunca praticaram boxe, kickboxing ou jiu-jitsu e ficam tipo ‘Quero lutar MMA’. Então você quer que sua primeira competição seja a mais perigosa e com o maior nível de consequências? Não faz sentido, certo? Você não sabe como competir.”

Brown também aconselha a próxima geração de lutadores a entender o que estão fazendo ao competir em um esporte tão implacável como o MMA. Mesmo os lutadores mais talentosos da história enfrentaram tremendas adversidades, incluindo o risco de ser nocauteado na frente de milhões de pessoas assistindo ao redor do mundo.

A dura realidade que acompanha o esporte é provavelmente a outra lição que Brown mais espera poder transmitir a qualquer pessoa que tente entrar no UFC.

“Uma das etapas é conhecer a si mesmo”, disse Brown. “Por um lado, em primeiro lugar, isso não é para todos, mas em segundo lugar, quem quer que você seja, ficará exposto quando você for lá. Você será exposto em algum momento.

“Se você não se sentir confortável com essa exposição, se estiver inseguro sobre isso, em algum momento você terá um grande problema.”

Ouça novos episódios de The Fighter vs. The Writer todas as terças-feiras com versões apenas de áudio do podcast disponíveis em Podcasts da Apple, Podcasts do Google, Spotifye iHeartRadio