Matt Brown: UFC ‘espremendo todo o suco’ de Sean O’Malley antes de Merab Dvalishvili ‘chegar e esvaziar aquele copo’

Sean O’Malley basicamente escolheu a dedo sua primeira defesa de título ao escolher Marlon “Chito” Vera para servir como seu homólogo na luta principal do UFC 299.

Ao que tudo indica, Vera não deveria querer uma chance pelo título agora, depois de perder para Cory Sandhagen e depois marcar uma vitória nada inspiradora sobre Pedro Munhoz, mas uma vitória sobre O’Malley em 2020 era tudo o que importava na hora de marcar o confronto. Como O’Malley comanda o público como uma estrela em rápido crescimento do UFC, seu desejo de vingar a única perda de sua carreira excluiu candidatos mais merecedores como Merab Dvalishvili, que tem uma notável seqüência de 10 vitórias consecutivas, mas está do lado de fora procurando quando se trata da primeira defesa de título de O’Malley.

O peso meio-médio do UFC Matt Brown acredita que tudo foi feito com um propósito – então O’Malley poderia pelo menos conseguir uma defesa de título antes de inevitavelmente se deparar com uma luta que tem poucas chances de vencer.

“Ele tem boas pessoas ao seu redor, gerenciando-o, montando as coisas”, disse Brown sobre a escolha de Vera por O’Malley como oponente de Dvalishvili no último episódio de O lutador contra o escritor. “Deveria ter sido Merab, mas o UFC está espremendo todo o suco que pode de Sean O’Malley antes de Merab chegar e esvaziar aquele copo.

“Merab é o próximo campeão. Não creio que haja qualquer dúvida sobre isso. Provavelmente um campeão de longa data. Não vejo ninguém chegando que possa eliminar Merab. Quero dizer, ele fica fantástico em tudo que faz. Ele é absolutamente foda.”

Durante sua corrida atual, Dvailishvili eliminou vários oponentes classificados, incluindo três ex-campeões do peso galo. Após sua última vitória sobre Henry Cejudo no UFC 298, o CEO do UFC, Dana White, finalmente declarou Dvalishvili como o próximo na fila para a disputa pelo título.

Supondo que o UFC cumpra essa promessa, Brown diz que realmente não importa quem vencerá no UFC 299, porque essa pessoa inevitavelmente cairá para Dvalishvili.

“Cem por cento [Merab wins]”, disse Brown. “Eu não tenho nenhuma dúvida. Ele venceu os dois na mesma noite.

“Já venho dizendo há algum tempo, principalmente depois da forma como ele venceu o Cejudo, há boas chances de ele ser um dos melhores de todos os tempos. Acho que ele tem boas chances de estar entre os cinco primeiros de todos os tempos. Não há ninguém vencendo ele há muito tempo.”

Quanto a quem realmente deixará o UFC 299 com o título, Brown está confiante de que O’Malley manterá o cinturão por pelo menos mais uma noite.

Uma lesão estranha encerrou a primeira luta entre O’Malley e Vera, mas parece improvável que isso aconteça novamente. No seu melhor, Brown acredita que O’Malley é simplesmente o melhor lutador, embora ainda precise ter cuidado com Vera durante todos os cinco rounds.

“Chito acabou de travar uma batalha difícil”, disse Brown. “Não vejo onde ele conseguirá fazer isso, a não ser em uma luta de cinco rounds. É uma luta de cinco rounds e Chito é um cachorro maldito. Estou 90-10 aqui em Sean O’Malley. É apenas uma batalha difícil para Chito. Acho que é uma luta difícil para ele.”

É claro que Vera conseguiu vitórias em circunstâncias semelhantes, quando estava perdendo no placar, mas depois finalizou de forma enfática.

É possível que ele faça a mesma coisa com O’Malley, mas Brown não espera que isso aconteça.

“A única coisa que vale para ele nesta luta é que são cinco rounds e ele tem uma boa força”, disse Brown sobre Vera. “Ele acerta seus arremessos muito bem. Então, basicamente, Sean simplesmente não consegue estragar tudo por cinco rounds. Mas acho que o Sean, ele mostrou isso na primeira luta, ele é o melhor lutador. Ele estava montando Chito muito bem, mas para ser justo, Chito começa devagar. Acho que você pode encontrar maneiras se cavar fundo o suficiente para encontrar uma maneira de Chito vencer essa luta. Se você quer que ele ganhe, você pode justificar isso.

“Acho que Sean O’Malley meio que irrita muitas pessoas com seu cabelo roxo e fazendo streaming de coisas estranhas e idiotas ou algo assim, o que está tudo bem, mas acho que as pessoas meio que encontram maneiras justificadas de Chito vencer porque todos nós adorei o Chito. Ele é um cara ótimo e todos nós amamos o jeito que ele luta. Mas com base na história, se o tornozelo de Sean aguentar, ele provavelmente vencerá a luta.”

