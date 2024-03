Matt Cassel revela citação morbidamente hilariante de Bill Belichick no novo episódio do documentário Patriots

AppleTV+ lentamente lançou seu Patriotas da Nova Inglaterra documentário, intitulado “A Dinastia: Patriotas da Nova Inglaterra“. Os primeiros quatro episódios foram lançados nas últimas duas semanas.

O quinto episódio foi lançado na noite de quinta-feira e narra o período em que Tom Brady sofreu um lesão significativa no joelho que surgiu Matt Cassel para um papel inicial. No episódio, Cassel conta uma citação hilariante do treinador principal Bill Belichick.

O comentário mórbido, mas hilário, de Bill Belichick para Matt Cassel

Cassel estava falando sobre um caso específico em que Belichick apontou Cassel sendo demitido por um cornerback violento enquanto a equipe estudava filmes.

Uma vez, não vejo uma blitz de escanteio e sou absolutamente aniquilado. Belichick chega e diz: “Cassel, podemos descobrir a blitz de canto? Porque não quero ter que escrever uma carta para sua mãe dizendo: ‘Querida Sra. Cassel, Lamentamos informar que seu filho está morto porque é um idiota e não viu a blitz de escanteio’.

Belichick certamente só queria que Cassel permanecesse vivo e saudável, especialmente com o o time já perdeu um quarterback titular. Mas seu humor seco e sua entrega inexpressiva tornam tudo ainda melhor.

Também mostra o tipo de responsabilidade que os jogadores precisavam ter sob o comando de Belichick durante o reinado dos Patriots no topo da NFL. Nenhum pequeno detalhe poderia ser esquecido, pois poderia prejudicar o time e poderia prejudicar o jogador.