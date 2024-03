‘Matthew Underwood de ‘Zoey 101 revela história de agressão sexual pós-‘Quiet on Set’

Matthew Underwood está falando sobre ‘Quiet on Set’ – e embora ele diga que nunca foi maltratado enquanto trabalhava como estrela infantil … ele afirma que foi prejudicado na indústria.

MU escreve: “Todos nós queremos viver em um mundo melhor. Isso exige que todos tratemos uns aos outros com empatia e não façamos suposições sobre as experiências pessoais das pessoas”.

Ele acrescenta: “Estamos todos sentindo dor agora e posso entender se você estiver com raiva, mas assediar pessoas que mantêm sua privacidade e desejar a morte de suas famílias não é uma maneira de tornar este mundo melhor e mais seguro para todos nós. #QuietOnSet.”

Em termos do que foi alegado no próprio documento, Matt diz que simplesmente não foi sua experiência – observando que ele gostou de seu tempo trabalhando para a Nickelodeon e com Daniel Schneider.