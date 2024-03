Mauricio Umansky diz que a separação vai acontecer na ‘Compra de Beverly Hills’

Maurício Umansky dar Kyle Richards ‘a separação está chegando à televisão em sua forma mais crua… com Umansky dizendo que as imagens logo após a notícia aparecerão em “Buying Beverly Hills”.

Conversamos com Mauricio na semana passada enquanto ele estava construindo casas no sul de Los Angeles, em coordenação com a Habitat for Humanity, ao lado de suas filhas… que aparecem fortemente no trailer da 2ª temporada do reality show de sucesso da Netflix.