Max Verstappen fala sobre o que o forçou a deixar o GP da Austrália na 5ª volta

TO Grande Prêmio da Austrália começou com uma situação inesperada depois que o vencedor do ano passado, Max Verstappen, teve que abandonar na quinta volta da corrida em Melbourne, depois de ter sido impossível estender sua seqüência de vitórias, que totalizava nove antes da data do GP da Austrália.

O que aconteceu com o veículo de Max Verstappen?

A caixa de freio do carro Red Bull de Verstappen começou a falhar, o que fez com que seu motor começasse a soltar fumaça, Max teve que abandonar a corrida e desistir da sequência de vitórias após largar da pole position no GP da Austrália.

Carlos Sainz Jr. e Charles Leclerc, ambos da Ferrari, fizeram 1 a 2 para a equipe Cavalo Empinado. Sergio Prez, da República Tcheca, companheiro de equipe de Verstappen, terminou em quinto.

“Era como dirigir com o freio de mão acionado.”

Estou desapontado por não ter terminado uma corrida que poderíamos ter vencido porque o carro melhorou ao longo do fim de semana. Max Verstappen/piloto da Red Bull

Verstappen disse que foi um incidente infeliz ficar de fora do Grande Prêmio da Austrália, já que seu carro estava melhorando nos treinos livres e na corrida de qualificação.

“EUÉ uma pena o que aconteceu hoje, mas pelo que vimos nos dados, no momento em que as luzes se apagaram (na largada), o freio traseiro direito travou e travou.”

O holandês disse que a forma como o carro reagiu não era normal, já que no momento da corrida ele percebeu que seu carro começou a se comportar de maneira incomum.

“Era como dirigir com o freio de mão acionado e, como consequência, a temperatura subia; até que vi fumaça saindo porque tinha pegado fogo.”

Embora Verstappen não conseguiu a décima vitória consecutiva, o atual campeão observou que não há tempo para arrependimentos e que há trabalho a ser feito antes do GP do Japão.

“Sabíamos que um dia como este chegaria algum dia, por isso temos que estar orgulhosos de termos somado nove vitórias consecutivas, e agora temos que nos concentrar em voltar mais fortes em Suzuka.“