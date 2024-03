Max Verstappen tem uma cláusula de saída da Red Bull: ele a exercerá se Helmut Marko sair?

Tresponsável pela conspiração aparentemente mal sucedida contra Christian Horner, vendo a inutilidade das suas manobras, chegam ao último recurso. Vários meios de comunicação próximos a Jos Verstappen, que clama pela demissão do chefe da equipe em Corrida Red Bullcomo De Telegraaf ou F1 Insider, arriscam agora a existência de uma cláusula especial contida no contrato de Max Verstappen.

Não é uma cláusula de desempenho ou de questões técnicas, é uma que diria que ele pode sair livremente se Helmut Marco sai ou é demitido, seu mentor na F1 e que o contratou para tirá-lo de Mercedes e coloque-o imediatamente em um Red Bull no Campeonato Mundial de 2015. Ninguém duvida que existe tal secção contratual, que protege a sua lealdade a uma pessoa a quem deve muito e que, juntamente com o seu pai, formou o núcleo do holandês nestes nove anos.

Outra coisa é saber se ele quer exercê-lo, como estes meios de comunicação consideram natural, ou se é obrigado a fazê-lo. O fato é que o boato de sua saída em 2025 é um dos mais lidos na mídia de todo o mundo. E Totó Wolffem desacordo com Horner há anos, especialmente depois do Campeonato Mundial de 2021 e do final em que Lewis hamilton e Mercedes foram destronados após oito anos de tirania desportiva, esfrega as mãos encorajando esta saída em circunstâncias de cisma interno, com as quais pressente o fim da Horner e Red Bull.

O abraço depois da vitória

Mas às vezes as ações falam mais alto que as palavras e uma das primeiras pessoas que Max foi abraçar efusivamente foi justamente o chefe da equipe, aquele com quem ele supostamente não consegue concordar. Na imagem capturada por José Mara Rubio e publicado pela MARCA, o piloto é visto abraçando Horner e colocando a mão esquerda no ombro do dono da Red Bull Racing, Chalerm Yoovidhya, que tem o poder de decidir o que quer na equipe e na empresa. Por enquanto, o patrão e filho do fundador da marca decidiu manter Horner no seu cargo e dar-lhe todo o seu carinho e apoio público e talvez Verstappen tenha notado.

Representante de Max, Raymond Vermeulen, não recebeu aquele carinho do piloto, então algo pode estar se mexendo nesse círculo, já que o tricampeão, que caminha para o quarto e quinto lugar em um carro que parece imbatível, percebeu o que é melhor para seu profissional futuro, acima de suas preferências pessoais. Ninguém abre mão de possíveis cinco pentacampeonatos consecutivos para ir para um Mercedes esta é agora a terceira equipa na F1 e que não parece ter recuperado o caminho das vitórias para este ano… e os regulamentos permanecem exactamente os mesmos em 2025, por isso o quadro não vai mudar muito.

Outra coisa é 2026, quando trocam os motores e aumentam a potência elétrica dos mesmos para 475cv, metade da entrega de cada carro. Uma tecnologia em que a Mercedes está na vanguarda e onde a RB Powertrains, empresa criada pela Red Bull para começar como fornecedora de motores na F1 juntamente com a Ford, poderá escorregar na sua estreia.

Hamilton já fez isso

Não é novidade para um piloto dispensar o pai profissionalmente, como Lewis Hamilton já fez isso com seu mentor, Anthony, em 2010. “Não foi uma decisão mútua e isso partiu meu coração. anos, tínhamos uma relação de pai e filho de ‘cuidado, eu te amo, dê o seu melhor’ e eu apertava a mão dele toda vez que havia uma corrida, mas em 2010 tudo acabou”, lembrou anos depois.

“Eu estava pressionando muito, sem pensar se isso era bom ou ruim para mim no relacionamento com Lewis, porque não queria que ele falhasse. Então, nunca o deixei se desviar, nunca disse a ele ‘descanse, relaxe, não vamos fazer isso… foi sempre uma pressão total, porque eu sabia que Lewis era brilhante”, reconheceu Anthony sobre suas razões para fazê-lo. Agora eles têm um ótimo relacionamento novamente.

A família e o profissional às vezes não se dão bem, mas isso é algo que já aconteceu com muitos atletas (com o pai ou tio), que os levaram desde pequenos, até o atleta decidir voar sozinho. Não é que Max vá fazer isso com Jos, mas se os interesses de ambos não coincidirem mais, então não está fora de questão.