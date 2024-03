Maycee Barber revela que passou 9 dias no hospital após desenvolver uma infecção desagradável, pneumonia

Maycee Barber não teve muito tempo para comemorar sua vitória no UFC 299.

Isso porque ela acabou no hospital para combater uma infecção desagradável e também contraiu pneumonia.

Barber revelou a notícia no Instagram, detalhando sua experiência angustiante com a febre que surgiu devido à infecção e como os médicos lutaram para descobrir o que exatamente estava errado. A prospectiva peso mosca de 25 anos admitiu que houve momentos em que ela sentiu que poderia não se recuperar, pois um dia se transformava no outro enquanto estava deitada em sua cama de hospital.

“Após minha luta, passei nove dias no hospital sendo testado e tratado para uma infecção que eles pensavam ser uma mistura de coisas diferentes, de Strep A a Staph”, escreveu Barber. “Estar no hospital e ainda não ter uma resposta definitiva e verdadeira, enquanto lutava contra uma febre de 105 graus durante dias, tendo pressão arterial, FC e oxigênio extremamente baixos, foi incrivelmente difícil.

“Apesar de tomar vários antibióticos e medicamentos intravenosos ao longo de vários dias, eles não conseguiram baixar minha febre, o que acabou me levando a desenvolver pneumonia. Definitivamente não foi o que eu havia planejado e, honestamente, às vezes era muito assustador. Houve alguns momentos em que eu não tinha certeza se ficaria bem, mas sei que tudo o que acontecer estava destinado a acontecer e que tudo é apenas mais uma peça do quebra-cabeça da vida.”

Com base em sua postagem, Barber foi internada no hospital em 12 de março, apenas três dias após sua vitória sobre Katlyn Cerminara em Miami.

Parece que Barber ainda está lidando com a doença, embora ela tenha insinuado que recebeu alta do hospital após inicialmente procurar tratamento.

Em sua atuação mais recente, Barber conquistou a maior vitória de sua carreira ao derrotar um ex-desafiante ao título em Cerminara, o que marcou sua sexta vitória consecutiva.

O desempenho deixou Barber um passo mais perto da disputa pelo título, mas resta saber se esse susto de saúde pode mantê-la fora de ação por um longo período de tempo ou não.