Ón Terça-feira, no Estádio Santiago Bernabéu, a maioria dos Real Madrid os torcedores presentes tiveram uma ideia do futuro imediato de seu time.

No segundo tempo, o técnico do Brasil Dorival Junior fez o movimento decisivo para libertar Endrickunindo forças com Vinicius Junior e Rodrygo Goes na frente da Seleção. Este trio de ataque poderá em breve vestir as cores do Real Madridcomo o jovem talento de Palmeiras deve ingressar definitivamente no elenco assim que completar 18 anos, com contrato já assinado.

EndrickO impacto imediato do jogador foi sentido com um gol poucos minutos após sua estreia, dando aos torcedores do Real Madrid uma amostra da habilidade ofensiva que será treinada por Carlos Ancelotti próxima temporada.

Curiosamente, foi outro momento brilhante para Endrick que havia marcado o gol da vitória contra a Inglaterra em Wembley poucos dias antes.

Antes da greve do jovem de 17 anos, era Rodrygo que abriu o impasse para o Brasil, capitalizando um erro de Unai Simon com um lob habilidoso. Enquanto isso, Vinicius enfrentou Daniel Carvajaltranquilizando os torcedores do Real Madrid com a estabilidade defensiva demonstrada pelo primeiro Bayer Leverkusen volta completa.

Mbappé será a cereja do bolo

Esses três brasileiros, inicialmente assinados por Real Madrid como talentos promissores em seu país, com muito pouca experiência como titular na época, reforçarão o arsenal ofensivo do time a partir de julho de 2024. Mas não estarão sozinhos. Seu principal cúmplice será Jude Bellingham.

Além disso, as chegadas de Brahim, Joselu, Arda Gülere possivelmente Kylian Mbappé fortalecerá ainda mais as capacidades ofensivas de Madrid. Enquanto Mbappé ainda não confirmou seu futuro clube, muitos antecipam sua mudança para Real Madrid depois que o atacante francês confirmou que iria embora Paris Saint-Germain.

Com as possíveis adições de Mbappé e Endrick, Real MadridO ataque de Brasil promete atingir novos patamares, potencialmente unindo o prodígio brasileiro ao melhor jogador do mundo.

Mbappé há muito tempo é objeto de desejo Florentino Pérez e enquanto o Neymar saga o afastou de sua busca anterior pelos Galácticos em favor de garantir a próxima grande novidade, Perez agora pode ser capaz de combinar ambas as estratégias com as contratações de Mbappé e Endrick.

Para Real Madridrivais, o futuro parece sombrio.