Médico explica como o diagnóstico de câncer de Kate Middleton provavelmente se desenrolou

Kate Middleton não revelou que tipo de câncer ela está lutando – mas um médico especializado nesta área diz que tem uma boa ideia do que poderia ser… e como foi encontrado.

Crawford diz que com base na idade de Kate e outros fatores… ele especula que os médicos podem ter descoberto câncer de ovário ou de útero – esse é o seu melhor palpite, de qualquer maneira.

Ele não está sugerindo que saiba com certeza o diagnóstico exato dela, mas o Dr. Crawford diz que sua experiência pessoal o leva a chegar a essas duas possibilidades – e ele ainda explica como exatamente isso pode ter acontecido enquanto ela estava sob a faca para a cirurgia agendada.

É muito fascinante – Dr. Crawford diz que lhe parece provável que a equipe médica tenha encontrado algo alarmante no meio do procedimento e provavelmente fez uma biópsia naquele momento. Ele diz que geralmente é assim que esse tipo de coisa acontece, e eles podem obter uma resposta rapidamente… o que pode mudar o curso de toda a operação.

Ele também comenta o fato de Kate dizer que ela apenas recentemente comecei a quimioterapia preventiva – que o Dr. Crawford diz que faz sentido, visto quanto tempo de recuperação é necessário para uma cirurgia invasiva como a que ela parece ter sido submetida… e quão pesada é a quimioterapia no corpo.

Kate diz que precisava de tempo para se recuperar – bem como de tempo para resolver esse assunto sério com seus três filhos pequenos. A vantagem… ela diz que está ficando mais forte a cada dia, o que parece promissor.

Esperamos que o anúncio acabe com todas as fofocas que surgiram sobre essa saga nas últimas semanas… porque está claro que ela está lidando com algo incrivelmente urgente.