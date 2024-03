Megan Fox dá uma atualização enigmática sobre o relacionamento com Machine Gun Kelly

Reproduzir conteúdo de vídeo



Megan Raposa está finalmente falando sobre a situação de seu relacionamento com Metralhadora Kellye enquanto ela tenta ser tímida … ela também está insinuando que pode haver problemas no paraíso.

A única coisa que Megan deixou muito claro durante o podcast “Call Her Daddy” foi que seu romance com MGK não será mais exibido aos olhos do público – e então ela tentou jogar a carta “sem comentários” de uma forma muito maneira enigmática.

Tente decifrar isso – Megan disse ao anfitrião Alex Cooper ela sempre terá amor por MGK… referindo-se ao artista como sua “alma gêmea”, e sempre haverá “uma ligação com ele, não importa o que aconteça”.

O comentário sugere que eles não estão mais noivos, mas Megan se recusou a dizer algo específico sobre seu status atual.

Para qualquer um que esteja coçando a cabeça com a vaga atualização do relacionamento da estrela, ela confessou que pode ver como é confuso para o público entender.

Isso é gentil da parte dela… mas ainda falta total clareza.

A declaração de Megan ocorre pouco depois de MGK falar sobre sua dor após o aborto espontâneo, um tempo atrás. Ele foi sincero sobre isso na música “Don’t Let Me Go”, que foi lançada no final de fevereiro.

O casal ainda não definiu a data do casamento – 2 anos depois ficar noivo – mas as coisas estão difíceis desde o ano passado, quando Megan alimentou especulações de rompimento com uma postagem citando Letra da música “Lemonade” da Beyoncé álbum.