Megan Fox fala sobre cirurgias plásticas anteriores e bebe sangue de MGK em ‘CHD’

A atriz apareceu no episódio de quarta-feira de “ Chame ela de papai ”, onde ela falou sobre todas as suas experiências em cirurgia plástica – incluindo uma longa rotina pré-operatória que ela diz exigir que todos os seus cirurgiões sigam, porque ela quer ter certeza de que não há energia ruim.

Sobre os procedimentos em si – Megan admite ter feito três plásticas nos seios separadas e insiste que só fez uma cirurgia no nariz uma vez, apesar do que algumas pessoas pensam. Ela também provoca uma cirurgia misteriosa que ela também fez… mas não revela o que foi.

De qualquer forma… houve mais coisas sobre as quais Megan falou – incluindo o fato de ela e o namorado Metralhadora Kelly beber o sangue um do outro… que foi acusado de ser satânico.

Megan defende a prática aqui… dizendo que é muito mais inocente do que as pessoas pensam – comparando isso a duas crianças juntando os polegares sangrentos no parquinho quando pensam que encontraram sua “alma gêmea”. Ela diz que ela e MGK compartilham esse tipo de vínculo.