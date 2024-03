Meghan Markle contatou Kate Middleton porque ela está preocupada com sua condição física

Kate Middleton está sendo criticada por fazer photoshop enquanto continua se recuperando de uma cirurgia abdominal com risco de vida.

E com rumores sobre o Princesa de Gales‘bem-estar saindo de controle, Meghan Markle está tentando oferecer apoio à sua cunhada distante, disse uma fonte ao The Post.

Segredos revelados: tio de Kate Middleton revela detalhes intrigantes sobre sua recuperação e retorno

O autor de Escândalos dos Palácios Reais, Tom Quinndisse ao Mirror que a Duquesa de Sussex comunicou-se várias vezes com o Palácio de Kensington através de canais secundários.

“Ela está genuinamente preocupada com a saúde de Kate”, disse Quinn.

Markle e seu marido, Príncipe Harrynão falei com Kate e seu marido, Príncipe Williamdesde que se mudaram para Montecito, Califórnia, em 2020.

Não é o melhor momento para falar sobre reconciliações na Família Real

No entanto, parece improvável que Kate esteja em posição de iniciar conversações de reconciliação, disse outra fonte.

“Não creio que Kate alguma vez consideraria Meghan, que passou tão pouco tempo no rebanho real, como uma pessoa adequada ou qualificada para lhe dar conselhos ou apoio”, disse o especialista real. Jenny Bond disse OK!

“Este é um momento para Kate se concentrar em recuperar suas forças, física e mentalmente, e não acho que ela gostaria de abordar a desavença familiar neste momento”, acrescentou ela.

Mas Bond observou que se a ex-atriz enviasse “flores” ou “presentes” à princesa para “animá-la”, então o “gesto seria graciosamente aceito”.

Quinn concorda e afirma que Kate provavelmente aceitaria educadamente os “ramos de oliveira” de Markle, já que ela não gostaria de ser vista “rejeitando essas propostas”.

Mas seria pouco provável que conduzisse a uma reconciliação real entre o casal ou os seus maridos rivais.

“O sentimento em Palácio de Kensington é que, se as tentativas de Meghan de estender um ramo de oliveira forem bem-vindas, elas simplesmente reabrirão velhas feridas”, disse Quinn.

Kate não é vista em público desde o Natal de 2023, exceto por algumas fotos borradas dela viajando de carro.

A futura rainha irá faltar ao desfile anual do Dia de São Patrício, no domingo, no Mons Barracks, em Aldershot, Inglaterra, um evento ao qual ela participa todos os anos.

A princesa tornou-se coronel honorário da Guarda Irlandesa no ano passado, após a morte de Rainha Isabel II.