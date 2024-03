Aem meio à turbulência real em curso, Meghan Markle foi proposta como uma figura-chave na reconciliação do relacionamento tenso entre os príncipes Harry e William.

Um relatório recente de Mídia do Reino Unido sugere que Markle poderia desempenhar um papel fundamental na reunião dos irmãos para apoiar seu pai, Rei Carlosque foi diagnosticado com uma forma de câncer em Fevereiro.

Numa declaração a Expresso diário dos EUA, Luana Ribeiraespecialista em relações públicas e fundador da Dauntless PR, enfatizou a importância de Markle’s envolvimento na promoção da reconciliação entre os príncipes.

“Para Meghan, seria uma boa jogada assumir um papel de liderança ajudando a reunir esses irmãos novamente, para que possam apoiar seu pai juntos”, disse.Beira-rio comentou.

Público britânico quer que Harry e William se reconciliem



A rivalidade contínua entre os Duque de Sussex e o futuro Rei da Inglaterra foi bem documentado, especialmente após Príncipe Harry revelações em seu 2023 livro, “Poupar.”

Alegações de altercações físicas entre os irmãos durante uma 2019 o confronto prejudicou ainda mais seu relacionamento.

Apesar da especulação e do escrutínio público, Beira-rio acredita que uma parte significativa do Público britânico permanece esperançoso por uma reconciliação entre os dois príncipes.

“Acho que no fundo uma grande parte do público britânico está torcendo para que o Príncipe Harry e o Príncipe William redescubram a proximidade que já tiveram”, afirmou ela.

Num contexto de declínio da favorabilidade pública em relação ao Príncipe Harry e Meghan Markle, conforme indicado por sondagens recentes, Ribeira sugere que a reconstrução de pontes com a Família Real pode ser fundamental para melhorar a sua imagem pública.

“A notícia do diagnóstico de câncer do rei Charles torna este o momento ideal para ambos os lados traçarem um limite sobre as coisas que foram feitas e ditas no passado e consertarem relacionamentos”, disse. Beira-rio observado.

Meghan e Harry visitariam o Reino Unido em breve

Enquanto giram as especulações sobre Príncipe Harry possível visita ao Reino Unido para o décimo aniversário do Jogos Invictus em Poderiaos relatórios sugerem que Markle pode enfrentar restrições nas interações com certos membros da família real.

Especialista real Jenny Bond sugere que Markle poderia limitar-se a reuniões com Rei Charles, Princesas Eugenie e Beatricesuscitando discussões sobre as implicações para a dinâmica familiar e a lealdade.

Diante das tensões familiares e do escrutínio público, todos os olhares permanecem voltados para Meghan Markle enquanto ela desempenha seu papel em potencialmente preencher a lacuna entre os príncipes distantes e apoiar o rei Charles em seus momentos de necessidade.