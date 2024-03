Meghan Markle retorna ao Reino Unido graças à aquisição do drama jurídico americano ‘Suits’ pela BBC

Tele BBC anunciaram recentemente que adquiriram a série de drama jurídico dos EUA Se adequaapresentando Meghan Markle em um dos papéis principais e vários outros novos programas. Além desta notícia emocionante, a emissora revelou que irá adicionar o mockumentary St. Denis Medical e a continuação da série dos filmes de sucesso Best Man, The Best Man: The Final Chapters, ao BBC iPlayer e seus canais de TV.

Meghan Markle reage à mensagem de texto de Beyoncé após entrevista crucial

Este anúncio ocorre logo após relatos de que o duque e a duquesa de Sussex foram rebaixados no ranking. Família realSite oficial. Meghan e Príncipe Harry, que deixou o cargo de membro da realeza há quatro anos, já tinha extensas páginas de biografia no site. No entanto, suas páginas de informações foram agora significativamente condensadas, levando alguns a interpretá-las como um “desprezo”.

O show jurídico americano Se adequa segue Mike Ross, que abandonou a faculdade, interpretado por Patrick J. Adamsque usa sua memória fotográfica para garantir um emprego como associado do advogado de sucesso Harvey Spector, retratado por Gabriel Poder.

Juntos, eles vencem ações judiciais e encerram casos, enquanto escondem o fato de que Mike nunca frequentou a faculdade de direito. O elenco também inclui Meghan Markle, que interpreta o interesse amoroso e colega jurídico de Mike, Rachel Zane. Outros membros do elenco incluem Gina Torres (Westworld), Sarah Rafferty (Brothers & Sisters), Rick Hoffman (Billions) e Katherine Heigl (Grey’s Anatomy).

Markle quer relançar a marca ‘Sussex’

Em resposta a esta notícia, uma fonte próxima ao casal partilhou ideias sobre os planos futuros de Meghan Markle. “Meghan Markle ‘planejando retornar ao Reino Unido’ para relançar a marca Sussex e consertar os laços com a Royal”, indicando seu potencial retorno ao Reino Unido para empreendimentos profissionais.

A fonte também comentou sobre a mudança na carreira de Meghan, afirmando: “A nova mudança na carreira de Meghan Markle mostra que ela ‘tem que estar no centro das atenções'”, lançando luz sobre sua presença contínua aos olhos do público.

Além disso, tem havido relatos sobre a vida pessoal de Meghan Markle, com especulações sobre um ensaio fotográfico exclusivo com os filhos. “Meghan Markle ‘reserva uma sessão de fotos exclusiva’ com Archie e Lilibet em Montecito”, sugerindo uma potencial sessão de fotos com seus filhos.

No geral, estes desenvolvimentos recentes destacam a carreira multifacetada e a vida pessoal de Meghan Markle, mostrando a sua presença contínua nos meios de comunicação social e o seu potencial regresso ao Reino Unido para empreendimentos profissionais.