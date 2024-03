Melhores jogadores de basquete da UConn 2024: Quem são os melhores jogadores nas equipes masculina e feminina?

vocêOs atletas do Conn Basketball têm estado nas manchetes esportivas, já que os Huskies têm todo o seu time marcando dois dígitos. No basquete masculino, vitória de sábado 74-67 contra Marquette Golden Eagles prova por que os membros de sua equipe estão na mira dos olheiros da NBA.

UConn está em ascensão com sua abordagem de equipe

Embora não tenham um superstar em seu elenco, os Huskies adotam a abordagem de equipe de apostar tudo que se vencerem estarão aumentando seu número individualmente e também conquistando reconhecimento.

O ataque equilibrado é liderado pela transferência de Rutgers, Cam Spencer (15,2 pontos por jogo), Tristen Newton (15) e Alex Karaban (14,9).

Quantos jogadores da UConn chegaram à NBA?

Enquanto isso, todos os seus titulares são considerados como tendo uma chance na NBA, incluindo Stephon Castle (11,2 ppg) e Donovan Clingan, estudante do segundo ano de 2,10 metros (12,1 ppg), considerados possíveis seleções de loteria.

Donovan Clingan falou à imprensa afirmando que “Não estamos preocupados com quem é o melhor jogador em quadra, para quem estamos tentando levar a bola, para ir e marcar”, disse Clingan. “Todos nós confiamos uns nos outros. E, você sabe, sempre procuramos o homem aberto. Estamos sempre procurando o próximo passe e tentando fazer o que podemos para ajudar o time a vencer.”

Enquanto isso, Cam Spencer deixou Loyola Maryland e Scarlet Knight para chegar a Connecticut após as escolhas que o time fez ao trazer três jogadores importantes (Adama Sanogo, Andre Jackson Jr. e Jordan Hawkins) para a NBA, uma vez que venceram o campeonato em abril. .

“Você olha para caras como Andre Jackson e o que ele fez por eles”, disse Spencer. “E, você sabe, no papel ele não marcou 20 pontos por jogo. Mas você sabe que ele apenas impactou as vitórias. E foi isso que o levou à NBA. Então é disso que se trata.”

O técnico Dan Hurley disse: “Nosso objetivo é ‘nós’ e vencer o próximo jogo e, vocês sabem, cumprir suas obrigações com o time em termos do papel que precisamos que eles desempenhem”, disse Hurley. “Quando a temporada do ‘nós’ terminar, participaremos plenamente da temporada do ‘eu’ com esses caras em termos de draft stock e avaliação dessas coisas. Mas não recrutamos jogadores com base na promessa da NBA. Recrutamos jogadores com base em vamos te ensinar como ser um homem e vamos te mostrar como vencer e ter sucesso. E, com essas coisas, a NBA, você sabe, virá buscá-lo quando chegar a hora.