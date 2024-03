Melissa Gatto x Viktoriya Dudakova foi eliminada do UFC Atlantic City pouco antes das paralisações

O UFC Atlantic City está com 13 lutas depois que a luta no peso mosca entre Melissa Gatto e Viktoriya Dudakova foi cancelada pouco antes das lutadoras subirem ao octógono.

Foi anunciado durante a transmissão do UFC Atlantic City que um problema médico de Dudakova a impediu de competir no card. Ainda não há informações se a luta será remarcada para uma data posterior

Dudakova ostenta um recorde perfeito de 8-0 no MMA, incluindo duas vitórias no UFC sobre Istela Nunes e Jinh Yu Frey. Infelizmente, ela terá que esperar até o final deste ano para tentar a terceira posição consecutiva após sua desistência do UFC Atlantic City.

Já Gatto, a brasileira de 28 anos buscava se recuperar de uma sequência de duas derrotas consecutivas, que se seguiram a duas vitórias para iniciar sua carreira no UFC.

O UFC Atlantic City será encabeçado por uma luta separada no peso mosca, enquanto Erin Blanchfield enfrenta Manon Fiorot em uma luta potencial para desafiar o número 1 na categoria até 125 libras.