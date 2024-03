Melissa Joan Hart acredita nas afirmações de ‘Quiet on Set’, mas teve uma boa experiência

Melissa Joan Hart está apoiando totalmente aqueles que compartilham suas histórias de terror sobre a Nickelodeon no documento ‘Quiet on Set’ – embora seu tempo na rede tenha sido ótimo.

A atriz – que trabalhou com Nick em ‘Clarissa Expliques It All’ – continuou Meghan McCain de podcast esta semana para dizer que embora ela ainda não tenha visto o documento… ela acredita e apoia aqueles que estão se apresentando para compartilhar suas histórias.

Ela continua descrevendo sua própria experiência trabalhando na Nick – apontando que ela estava na unidade de Orlando enquanto trabalhava em seu programa – e sugere que pode ser por isso que nada de ruim aconteceu com ela. MJH diz que teve uma experiência maravilhosa trabalhando como atriz infantil.

Melissa admite que as horas foram longas – talvez longas demais – no final do dia ela diz que se divertiu e que a equipe a protegeu – acrescentando que “nem todo ovo na cesta da Nickelodeon está podre”.