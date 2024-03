Membro da equipe real explica por que não há atualizações sobre a saúde de Kate Middleton

AA especulação gira em torno Kate MiddletonDevido à ausência do governo dos olhos do público, pessoas próximas à família real oferecem informações sobre os acontecimentos recentes. Após sua hospitalização e subsequente grande cirurgia abdominal em 17 de janeiro, o Princesa de Gales voltou para casa em 29 de janeiro, com o palácio notando seu progresso positivo.

As preocupações aumentaram quando Príncipe William retirou-se de um evento em 27 de fevereiro por motivos pessoais, alimentando ainda mais especulações sobre o bem-estar de Kate.

A verdade sobre o real estado de saúde de Kate Middleton

Em meio a crescentes investigações, o representante de Kate emitiu uma declaração à Page Six, reafirmando Palácio de Kensingtonatualizações anteriores sobre sua recuperação e enfatizando sua boa saúde atual.

“O Palácio de Kensington deixou claro em janeiro os prazos para a recuperação da princesa e forneceríamos apenas atualizações significativas”, disse o representante. “Essa orientação permanece.”

A posição de William contra a mídia

Apesar da curiosidade pública, Príncipe WilliamOs amigos de Kate afirmam que ele não sucumbirá à pressão para divulgar mais detalhes sobre a situação de Kate apenas devido ao aumento das especulações.

“Os jornais estão sempre dizendo à família como administrar suas operações de imprensa”, disse um amigo ao Daily Beast.

“Essa surpresa do tempo – eles parecem pensar que seria uma boa ideia a família real lhes dar mais informações sobre Kate. William não gosta muito de fazer coisas porque o Daily Mail diz que ele deveria.

“Se William leu alguma dessas coisas, isso só o deixará mais determinado a se manter firme e manter sua esposa fora dos holofotes enquanto ela se recupera. As coisas que as pessoas estão escrevendo são tóxicas.”

Rejeitando as alegações da mídia sobre a retirada de William de um evento memorial como infundadas, um amigo enfatizou sua priorização dos assuntos familiares.

“Qualquer um que espera que o palácio de repente comece a fornecer atualizações extensas sobre Kate ficará desapontado”, disse um ex-membro da equipe real.

“O principal objetivo de ela ser sequestrada é proteger sua privacidade. Tenho certeza de que a imprensa odeia porque está funcionando. Há uma bolha muito, muito pequena de pessoas que sabem exatamente o que está acontecendo.”