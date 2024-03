Membro do elenco original de ‘The Crow’ Slams Remake, Bill Skarsgård Visuals

Um dos personagens principais do OG de “The Crow” está criticando o remake… e ela está mais preocupada em como Bill Skarsgard vai retratar o falecido Brandon Leepersonagem icônico.

Rochelle Davis – que interpreta Sarah no clássico cult gótico de 1994 – disse ao TMZ… O Corvo renovado de Bill não se parece em nada com o verdadeiro personagem, nem mesmo com os quadrinhos, e sua reação inicial às primeiras imagens de Bill no personagem foi. .. “que nojo.”

Mesmo antes do fotos de Bill como Eric Draven saiu esta semana, Rochelle diz que não esperava nada de bom para começar … e suas suspeitas foram finalmente confirmadas.

Rochelle não está criticando o talento de Bill como ator… mas ela odeia seu visual “sujo, sujo e sujo” e diz que os produtores fizeram esta versão de Eric Draven parecer com os bandidos com quem ele deveria estar lutando.

Para Rochelle… Eric Draven deveria ser um bom homem com uma boa alma… e o remake parece estar errando o alvo aqui, pelo menos pelo que ela pode ver até agora.

Além do mais, Rochelle gostaria que houvesse mais diversidade no elenco… ela diz que qualquer pessoa que não fosse um homem branco e hétero seria mais adequado para substituir o personagem de Brandon – e ela acha que os produtores deveriam ter escalado alguém que se parecesse com Brandon por respeito.

Lembre-se… Brandon foi baleado e morto por uma arma cenográfica no set de “The Crow”. Rochelle diz que o mínimo que Hollywood poderia fazer era respeitá-lo e não refazer seu último filme.

Com isso dito… Rochelle dá aos cineastas apoios para o elenco Galhos FKA como Shelly.

Neste ponto, não deveria ser um choque… Rochelle nos diz que NÃO planeja assistir ao remake, principalmente por respeito a Brandon, e está convocando outros fãs do filme OG para boicotar a nova versão.

Houve alguma indignação dos fãs com a aparência de Bill e Rochelle sabe que as pessoas vão assistir de qualquer maneira, pelo menos por uma questão de curiosidade, e ela encontra um pouco de alegria no remake que apresenta “The Crow” às novas gerações.



