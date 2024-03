Mensagem de Sean O’Malley para Dana White após derrotar ‘Chito’ Vera: Leve-me para a Espanha, vou atrás de Ilia Topuria

Tchapéu Sean O’Malley derrotado Marlon ‘Chito’ Vera com muita tranquilidade é algo que ninguém contesta e que se refletiu em uma decisão unânime que nem deu o quarto turno ao equatoriano.

No segundo round o americano quase conseguiu encerrar a luta após acertar uma joelhada incrível em Chito de onde ele de alguma forma voltou.

Sean O’Malley provoca multidão ao aparecer nos corredores do UFC 298 em meio a vaiasTik Tok

A luta nunca foi completa e O’Malley mostrou que tem todos os recursos. Costurou o adversário com um boxe refinado, deu chutes em todas as alturas e acertou joelhadas sempre que pôde.

O’Malley quer lutar contra Topuria

Toda a luta foi dominada por ‘Suga‘, com exceção de alguns minutos do quarto round em que Vera tentou se recuperar, pois sabia que seria impossível por pontos.

Depois da luta, O’Malley elogiou a resistência de ‘Chito‘, que ainda finalizou a luta com um soco que obrigou o norte-americano a sentar-se diretamente na tela, e depois mandou uma mensagem clara: “Dana Brancome dê um jato para me levar para a Espanha, eu vou Ilia Topuria, me dê Ilia, eu quero Ilia“.

As coisas estão esquentando entre esses dois lutadores, e ‘Suga‘ quer ser bicampeão e isso só pode ser alcançado lutando pelo título hispano-georgiano.

O campeão peso galo não fechou as portas para a luta com a ascendente Merab Dvalishvili.