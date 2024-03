Merab Dvalishvili será reserva na luta principal do UFC 299

Merab Dvalishvili espera conseguir a disputa pelo título mais cedo ou mais tarde, mas até então ele assumirá o papel reserva na luta principal do UFC 299.

O principal desafiante do peso galo, que garantiu a oportunidade de ser campeão com uma vitória sobre Henry Cejudo no UFC 298, voará para Miami na quarta-feira e subirá na balança na sexta como reserva para a luta pelo título entre Sean O’Malley e Marlon “Chito” Vera.

O empresário de Dvalishvili, Oren Hodak, do KO Reps, confirmou seu status como reserva na terça-feira em conversa com o MMA Fighting.

Tornou-se uma prática padrão para o UFC manter um backup para lutas como esta, caso ocorra um desastre nos dias ou horas que antecedem um evento. Embora Dvalishvili já deva enfrentar o vencedor ainda este ano, o georgiano dará uma boa olhada em seu potencial adversário durante a semana de luta do UFC 299.

Atualmente com uma seqüência de 10 vitórias consecutivas na categoria, muitos acreditam que Dvalishvili já deveria estar lutando na luta principal, mas O’Malley terá a chance de vingar sua única derrota no UFC. Vera venceu O’Malley em 2020 e ele tentará repetir esse sucesso na luta pelo título no sábado.

Como parte de suas funções, Dvalishvili pesará na sexta-feira ao lado dos dois lutadores do evento principal, onde deverá chegar ao peso do campeonato em 135 libras, caso seus serviços sejam necessários.

O’Malley e Vera estão programados para se enfrentarem na luta principal de cinco rounds no sábado, com a luta pelo título dos galos sendo a atração principal do UFC 299, no Kaseya Center, em Miami.