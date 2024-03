Messi marca 2, Suarez marca 2 na vitória do Inter Miami sobre Orlando City no “Florida Derby”

Durrando Lionel Messiprimeira temporada com Inter Miami em 2023, Cidade de Orlando foi o time que mais o frustrou. Eles jogaram forte e com intensidade, gerando uma ou duas brigas entre eles e o argentino.

No sábado, Orlando não conseguiu nem fazer uma defesa violenta antes do fim da noite. Muito disso foi graças a Luis SuarezQuem marcou duas vezes nos primeiros 11 minutos do jogo, marcando seus primeiros gols pelo clube.

Suarez combinado com o meio-campista Julian Gressel pelos dois primeiros gols do jogo. Antes que a metade acabasse, Roberto Taylor marcou o terceiro gol, assistido por Suárez.

Foi um primeiro tempo simplesmente dominante para Miami, cuja turnê de pré-temporada e os dois primeiros jogos da temporada regular deixaram muitos preocupados.

No segundo tempo nada mudou para o Orlando. Um fraco esforço defensivo levou Messi a marcar o quarto gol do jogo; em um maneira bastante estranha.

Pouco depois, Suarez e Messi combinaram, com Messi cabeceando após cruzamento de Suarez. Era O terceiro gol de Messi na temporada em três jogos.

Com o 5-0 vitória, o Miami é agora o melhor time da Conferência Leste, embora tenha disputado mais partidas do que todos os outros times. O próximo jogo deles é um Oitavas de final da Copa dos Campeões da CONCACAF confronto contra Nashville SC em 7 de março.