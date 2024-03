MGM International vem em socorro de Bruno Mars esclarecendo a dívida relatada de US$ 50 milhões

BRuno Mars estava sendo questionado por uma dívida de US$ 50 milhões que ele supostamente tinha com seus empregadores na MGM International, um fato que eles negaram com uma declaração que afirma ter tido um excelente relacionamento comercial com o cantor.

MGM International divulgou a história limpando o nome de Bruno Mars

A pior perda de jogo de Bruno Mars foi divulgada em público pelos grandes apostadores de Las Vegas

A história inicial veio de uma fonte que falou com NewsNation afirmou “Ele deve milhões à MGM (por jogos de azar).” Suas dívidas chegaram a US$ 50 milhõesn”, acrescentou a fonte.

“(MGM) basicamente é o dono dele, He ganha US$ 90 milhões por ano fora do acordo que ele fez com o cassino, mas então ele tem que pagar sua dívida… após os impostos (Mars ganha US$ 1,5 milhão por noite).” Se fizermos as contas, 90 milhões após os impostos são cerca de US$ 60 milhões.

Como esperado com este tipo de história, ela se espalhou como um incêndio durante o fim de semana, no entanto, na segunda-feira, a MGM International divulgou um comunicado isentando o artista multiplatina de qualquer alegação sobre uma dívida reportada.

“Estamos orgulhosos do nosso relacionamento com Bruno Mars, um dos artistas mais emocionantes e dinâmicos do mundo”, escreveu a MGM em comunicado enviado à Complex, que inicialmente deu a notícia a partir de uma fonte publicada no site NewsNation.

“Desde seus shows no Dolby Live no Park MGM até o novo Salão Pinky Ring no Bellagio, a marca de entretenimento de Bruno atrai visitantes de todo o mundo. A parceria entre MGM e Bruno é de longa data e enraizada no respeito mútuo.” A declaração continuou.

“Qualquer especulação em contrário é completamente falsa; ele não tem dívidas com a MGM. Juntos, estamos entusiasmados em continuar criando experiências inesquecíveis para nossos hóspedes.” Concluiu.

Neste ponto, não houve nenhum comentário direto do próprio artista e muitos não esperam um, já que a empresa esclareceu o assunto.