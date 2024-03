Micah Handlogten e a lesão horrível que horrorizou a NCAA

EUum momento de partir o coração durante o basquete masculino Jogo do campeonato SEC entre Flórida e Castanho-aloiradoo Jacarés O centro do segundo ano, Micah Handlogten, sofreu uma lesão terrível que enviou ondas de choque por todo o mundo da NCAA.

LESÃO GRÁFICA: Quebra de perna de Micah Handlogten, da Flórida, ouvida claramente na TV

Handlogten sofre fratura na perna

O desempenho promissor de Handlogten foi interrompido abruptamente nos primeiros minutos do jogo, quando ele sofreu uma lesão horrível na perna.

Ao saltar para um rebote perto da cesta, sua perna esquerda dobrou ao pousar, resultando em uma fratura em um osso da perna.

A cena angustiante se desenrolou em Arena Bridgestone em Nashvilleonde o som de ossos aparentemente quebrando ecoou pelas arquibancadas, e sangue tornou-se imediatamente visível nas costas de Manual de instruções panturrilha.

O jogo ficou paralisado quando a equipe médica correu em seu auxílio, com jogadores de ambas as equipes visivelmente abalados pela gravidade da lesão.

Em meio à atmosfera solene, Manual de instruções os pais foram conduzidos ao tribunal a partir de seus assentos nas arquibancadas, testemunhando o momento agonizante em que seu filho foi atendido na maca.

Manual de instruções companheiros de equipe, visivelmente perturbados, reuniram-se para oferecer seu apoio enquanto ele era retirado da quadra para avaliação adicional.

Handlogten levado para o Vanderbilt University Medical Center em Nashville

A gravidade de Manual de instruções lesão foi confirmada por Flórida treinador Todd Dourado durante o intervalo, reconhecendo a fratura ocorrida.

A equipe médica presente no local estabilizou a perna esquerda inferior de Handlogten, utilizando um “engenhoca semelhante a um molde de ar” para abordar a gravidade do trauma antes de levá-lo de ambulância para o Centro Médico da Universidade Vanderbilt.

Registros manuaisconhecido por suas contribuições na corte, foi parte integrante do Jacarés escalação, com média de 5,5 pontos e ficando em quinto lugar no SEC com 7,1 rebotes por jogo durante a temporada regular.

Enquanto o Campeonato SEC o jogo foi reiniciado, a comunidade do basquete se reuniu em torno Registros manuaisenviando pensamentos e orações por sua rápida recuperação.

A Flórida acabou perdendo o jogo do campeonato por 86-67. Eles irão para o Torneio da NCAA e descobrirão sua classificação durante a chave do March Madness, que será revelada mais tarde. Domingo durante uma transmissão especial no ESPN.