Michael Chandler confirma confronto de Conor McGregor ‘oficial’ para o verão

Michael Chandler está se aproximando da luta da sua vida.

Não é nenhum segredo que Chandler queria enfrentar o ex-campeão de duas divisões do UFC, Conor McGregor, há muito tempo e o confronto parece ser oficial, já que os dois anunciaram que esperam competir em um evento neste verão. McGregor anunciou anteriormente que ele e Chandler lutariam no UFC 303, em 29 de junho, em Las Vegas, mas o CEO do UFC, Dana White, disse que a data não é oficial.

Em declarações ao TMZ Sports, Chandler disse que existe um acordo oficial entre ele e McGregor, mas também não conseguiu confirmar a data.

“Recebi o anúncio oficial”, disse Chandler. “Está acontecendo neste verão. Não posso dizer a data real, mas vai acontecer neste verão, sim. Eu contra Conor. Obviamente, este foi um ano em preparação. Nós fizemos O ultimo lutadorele está obviamente fora fazendo o Casa da estrada filme e todas as suas outras aspirações e elogios fora da jaula, então aqui estamos, neste verão, estou pronto.”

McGregor e Chandler atuaram como treinadores adversários na 31ª temporada de TUF no ano passado, com a expectativa de que os dois fossem autuados para uma briga após o término do show em agosto passado. Porém, ainda não foi feito um anúncio oficial pelo UFC sobre a próxima luta de McGregor. Ele espera retornar da ação pela primeira vez desde julho de 2021, quando quebrou a perna na luta contra o rival de longa data Dustin Poirier no UFC 264.

Pressionado sobre o andamento da luta, Chandler repetiu que a luta é oficial para ele e que está preparado para a incerteza que advém da negociação de um confronto com McGregor.

“O status oficial é que temos um acordo”, disse Chandler. “Estamos lutando neste verão. Deixaremos o tribunal da opinião pública especular sobre qual será a data, mas é definitivamente neste verão. Estamos lhe dando uma janela na qual estaremos lutando. Mas sim, sempre foi Conor e eu. … Eu sempre soube que seria Conor, mesmo que a mídia ou os tweets ou o coisas sendo ditas, então foi uma viagem interessante. Foi um passeio divertido.

“Foi para isso que me inscrevi, mas agora estamos chegando perto. Estamos chegando muito perto. Ele está começando a treinar, eu estou começando a treinar e vamos nos encontrar neste verão, então vai ser muito divertido.”

Quando McGregor anunciou pela primeira vez o dia 29 de junho como uma possibilidade, ele também mencionou que ele e Chandler estariam lutando na categoria até 185 libras, uma categoria de peso em que nenhum dos dois jamais competiu. McGregor conquistou títulos do UFC no peso pena e no peso leve e competiu no peso meio-médio, enquanto Chandler passou a maior parte de sua carreira lutando na categoria até 155 libras.

O peso que os lutadores vão subir na balança é algo que não é oficial, segundo Chandler, não que ele esteja preocupado com isso.

“Não adoramos manter tudo no ar, certo?” Chandler disse. “Estamos falando de 85, estamos falando de 70, não parece que estamos falando de 55, mas de 85 ou 70 e obviamente tenho sido vocal. É engraçado toda aquela história de ‘qualquer cara, a qualquer hora, em qualquer lugar, com qualquer peso’, esse é o tipo de cara que eu sou e mantive a mesma energia e o mesmo sentimento e as pessoas interpretam isso erroneamente como: ‘OK, você só vai brigar com cara sempre. Você quer tanto a noite da calcinha vermelha. É tipo, não, não importa.

“Conor e eu somos quase do mesmo tamanho o tempo todo. Lutamos na mesma categoria de peso a vida toda. Portanto, não importa qual seja a classe de peso. Tudo o que importa são os limites das competições dentro das artes marciais mistas sob um conjunto de regras específicas e eu vou lá e vou arrancar a cabeça dele e levantar a mão.”