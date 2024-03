Michael Chandler confirma que sua luta contra Conor McGregor agora é oficial para o verão

EUParece que depois de muita espera, UFC o presidente Dana White finalmente concordou que o Conor McGregor x Michael Chandler evento tem luz verde oficial. Michael conversou com o pessoal da TMZ Sports para confirmar a reportagem e continuou a falar sobre o caminho que levou a este anúncio iminente. Durante esta entrevista, eles perguntaram Chandler quais seriam seus planos para este verão ou se ele tem algum. Ele confirmou que está se preparando durante todo esse tempo e que sua luta contra McGregor está 100% acontecendo. Nenhuma data foi informada por Chandler ainda porque ainda não foi confirmada. Porém, a luta agora está acontecendo com certeza.

O comportamento errático de Conor McGregor em sua entrevista mais recente em ‘RoadHouse’Twitter

O anúncio de Chandler para sua próxima luta

O que UFC os fãs já estão especulando é que a data real do evento será exatamente como Conor McGregor disse durante o anúncio de Ano Novo. Presidente Dana White também confirmou que poderia finalmente sentar com Conor e conversar sobre sua próxima luta. Mas Chandler agora confirmou que está 100% acontecendo. Ele disse: “Recebi o anúncio oficial. Vai acontecer neste verão. Não posso dizer a data real, mas vai acontecer neste verão, sim. Eu vs. Connor. Obviamente, este foi um ano em preparação. Nós fizemos O ultimo lutador, ele obviamente estava fazendo o filme Road House e todas as suas outras aspirações e elogios fora da jaula, então aqui estamos, neste verão, estou pronto. O status oficial é que temos um acordo.”

Chandler continuou: “Estamos lutando neste verão. Vamos deixar o tribunal da opinião pública especular sobre qual será a data, mas é definitivamente neste verão. , sempre fomos Conor e eu. … Eu sempre soube que seria Conor, mesmo com a mídia, os tweets ou as coisas sendo ditas, então tem sido uma viagem interessante. Tem sido uma viagem divertida. É o que Eu me inscrevi, mas agora estamos chegando perto. Estamos chegando muito perto. Ele está começando a treinar, eu estou começando a treinar e vamos nos encontrar neste verão, então vai ser muito divertido. “