Michael Jackson Estate diz que Katherine recebeu mais de US$ 55 milhões desde sua morte

Michael JacksonA mãe de MJ acumulou uma fortuna desde a morte de seu filho – no valor de dezenas de milhões, e é por isso que ela pode pagar por seus próprios advogados… assim afirma o espólio de MJ.

Um representante do espólio confirma ao TMZ que eles apresentaram documentos legais em sua disputa em andamento com Katherine Jackson sobre os honorários advocatícios que ela está tentando fazer com que o espólio cubra… sobre um acordo que o próprio espólio fechou, do qual ela está apelando no momento.

O TMZ viu a papelada… e apresenta algumas informações financeiras que, se precisas, são absolutamente surpreendentes.

No processo, o espólio alega que há uma enorme quantidade de dinheiro e outros benefícios que Katherine recebeu desde a morte de Michael em 2009… com os executores do espólio alegando que totaliza mais de US$ 55 milhões ao longo dos quase 15 anos.

Uma boa parte dessa massa, afirma o espólio, vem na forma de uma mesada mensal que, segundo Katherine, é concedida pelo espólio de MJ e totaliza mais de US$ 160 mil/mês.

Só esse subsídio equivale a US$ 33 milhões dos US$ 55 milhões, de acordo com o espólio.

Além disso, os documentos dizem que Katherine é bem cuidada pela propriedade… que afirma ter desembolsado mais de US$ 15 milhões para comprar e melhorar sua casa de luxo, sem mencionar o pagamento de seu transporte e outras vantagens. como jardineiro particular, chef e segurança.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ

O objetivo dos executores do espólio exporem tudo isso é reforçar seu argumento que Katherine pode pagar os honorários de seu próprio advogado enquanto avança com seu apelo para lutar contra um grande negócio que o espólio fechou… que ela e o filho de Michael, Cobertorestavam lutando juntos até recentemente.

Não está claro qual é exatamente esse acordo, mas parece estar relacionado ao acordo de grande sucesso que o espólio fechou para a Sony comprar metade do catálogo musical de MJ por 9 dígitos.

Nós contamos a história… Cobertor apresentou documentos legais no início desta semana, isso deixou claro que ele também achava que Katherine deveria cobrir os honorários de seu próprio advogado para o recurso – e que o espólio não deveria ter que pagar a conta.

Blanket estava do lado de Katherine até que um juiz finalmente decidiu contra eles, e ele decidiu que não fazia sentido prosseguir com um recurso dessa decisão.

Blanket agora diz que quer sair da briga – e que Katherine está sozinha para o recurso.