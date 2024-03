Michael Jordan confirma que vê algumas semelhanças entre ele e Anthony Edwards

Eúnico Draft da NBA traz à tona um jogador que é sempre comparado a Michael Jordan, ele é o padrão de ouro do que o jogador mais completo deveria ser. Ao longo da história, Jordan apenas reconheceu Kobe Bryant como um jogador que tem muitas semelhanças com ele. Isso mudou hoje, pois há um novo jovem talento que tem recebido comparações com MJ nos últimos meses. Nós estamos falando sobre Os Timberwolves de Minnesota estrela Antonio Eduardo. Em fevereiro, a lenda do Celtics Kevin Granada já havia comparado este Ant com um Michael Jordan de 1984. Quando jornalista Raquel Nichols perguntou Edwards sobre isso, ele concordou com a comparação.

Mas um desenvolvimento recente irá certamente fazer sorrir Eduardo‘ cara, vem diretamente da fonte de acordo com a Fox Sports. O analista Chris Broussard tem contato direto com Michael Jordan, são bons amigos. Em meio às recentes comparações e reações do próprio Anthony Edwards, Broussard não se conteve. E ele obteve uma resposta de Jordan para confirmar o que foi dito, ele vê semelhanças como todo mundo vê. Broussard disse isso em ‘First Things First’: “Entrei em contato com o GOAT hoje, Michael Jordan. E Jordan disse que há semelhanças em seus jogos. Ele concordou. Então, se Jordan diz que há semelhanças, há semelhanças.”

Mas quão semelhante é Anthony Edwards com MJ? Ambos compartilham habilidades de mergulho semelhantes, Edwards tem saltos melhores do que Jordan. O acabamento ao redor da borda é quase perfeito. A única diferença é que Michael Jordan era um sábio de médio alcance que conseguia produzir alguns movimentos que só vimos Kobe Bryant replicar depois dele. Talvez Edwards ainda esteja tentando encontrar a melhor versão de si mesmo, mas este é definitivamente o melhor começo possível. Assim que ele começar a ganhar campeonatos com os Lobos, as comparações só vão se intensificar. Mas o que você acha dessa comparação entre Anthony Edwards e Michael Jordan?