Michael ‘Venom’ Page quer que Ian Garry lute no retorno do UFC à Inglaterra neste verão: ‘Talvez você possa me impedir?’

Michael “Venom” Page quer uma batalha por toda a Europa para sua próxima luta no UFC.

No início deste mês, Page fez sua tão aguardada estreia no UFC, vencendo Kevin Holland por decisão unânime no UFC 299. O destaque de longa data do Bellator entrou na promoção já como um dos lutadores mais populares do esporte e com uma vitória no UFC agora em seu currículo, Page espera que sua próxima partida possa acontecer no suposto retorno da promoção à Inglaterra em julho, talvez com a camada adicional de uma boa e velha rivalidade entre Inglaterra e Irlanda.

“Só de olhar para a classificação, acho que aquele que faz mais sentido seria Ian [Machado] Garry”, disse Page a Ariel Helwani no A hora do MMA. “Considerando que ele pensou que eu não iria passar por Kevin. … Teve uma entrevista que ele deu, não tenho certeza sobre o quê, eles perguntaram a opinião dele sobre mim, ele disse, ‘Com quem ele está lutando? Oh, ele não vai vencer Kevin. De jeito nenhum ele conseguirá passar por Kevin. Muito desdenhoso. O que está bem. As pessoas me perguntam sobre meus pontos de vista, todos têm direito à sua opinião. Não há necessidade de ficar com raiva disso, mas agora que superei e talvez você possa me impedir?

“Também no Reino Unido é perfeito. Seria muito barulho lá, e acho que é uma boa luta. Acho que ele está em sétimo lugar, sete é meu número da sorte.”

Ultimamente, Garry tem gerado muita animosidade na comunidade do MMA por suas ações e comentários fora do octógono, bem como por seus relacionamentos pessoais. E embora alguns possam ver isso como uma coisa ruim, Page vê isso como um bônus para aumentar o interesse.

“Ele é um grande lutador”, disse Page. “Novamente, não há necessidade de ser negativo com ninguém. Ele provocou muitas reações emocionais em muitas pessoas, pela sua personalidade, pelas suas performances, ele está indo bem. Mas eu definitivamente acredito que posso vencê-lo, então por que não?”

Garry competiu mais recentemente no UFC 298, vencendo Geoff Neal por decisão dividida, uma atuação que Page disse que “não foi a melhor”, mas que no final das contas não mudou seu interesse. O interesse de Garry é outra coisa. “The Future” já convocou uma luta com o ex-campeão interino dos meio-médios Colby Covington que parece estar ganhando impulso, o que pode deixar Page de fora.

E tudo bem para o “MVP” se for o caso, porque ele não está focado em lutas específicas. De volta ao Bellator, Page nunca ganhou um título e ele acredita que é porque não estava focado nisso. Mas agora no UFC esse é o objetivo, e sejam quais forem as lutas que o levem até lá, são essas que ele quer.

“Sinto que fui muito indiferente em relação à conquista do cinturão em geral”, disse Page quando questionado sobre nunca ter conquistado o título do Bellator. “Cada vez que eu chegava lá eu pensava, ‘Estou apenas me divertindo, lutando, duh duh duh.’ Acho que essa atitude significa que você está atingindo o alvo, porque na verdade não estou almejando isso. Enquanto aqui eu fico tipo, ‘Não, eu quero o cinturão’.

“Não sei. Só sinto que ser um pouco mais específico sobre suas intenções vai ajudar a saber onde você chegará. Só de entender agora, isso me faz mudar o que expresso. Então sim, eu quero o título aqui, enquanto no Bellator eu pensava, ‘Eh, se eu conseguir o título não me importo, só quero lutas emocionantes.’ Fiz lutas emocionantes e nunca consegui o título. Agora que estou aqui, penso: ‘Quero lutas emocionantes, quero nocautes emocionantes e quero o cinturão’. Há uma diferença.”