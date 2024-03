Michelle Yeoh esclarece a confusão sobre o momento estranho do Oscar de Emma Stone

Uma entrega super estranha no domingo, quando ES subiu para receber seu prêmio de Melhor Atriz – Michelle e vários outros vencedores anteriores de Melhor Atriz de anos anteriores também estavam no palco… e MY era quem segurava a estatueta para dar a Ema.

Infelizmente, para Emma… a coisa toda acabou fazendo com que ela ficasse mal, já que alguns interpretaram isso como uma atitude rude com Michelle, e um punhado de pessoas a acusou de seu preconceito racial.

Agora, Michelle está esclarecendo as coisas (mais ou menos) com uma explicação. Ela escreveu no IG: “Parabéns Emma!! Eu confundi você, mas queria compartilhar aquele momento glorioso de entregar o Oscar para você junto com sua melhor amiga Jennifer!!”