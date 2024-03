Mike Evans reage à sua renovação com os Buccaneers ao estilo Leonardo DiCaprio

Mike Evans comemorou o anúncio oficial de sua prorrogação de contrato com o Bucaneiros de Tampa Bay com uma mensagem hilária inspirada no ator de Hollywood Leonardo Di Caprio. Na segunda-feira foi revelado que Evans não entraria no NFLperíodo de agência gratuita como foi inicialmente pensado após a assinatura de uma prorrogação de contrato.

Evans assinou um contrato de dois anos no valor de US$ 52 milhões para estender sua permanência no Bucaneiros de Tampa Bay com US$ 35 milhões garantidos, de acordo com seu agente Deryk Gilmore.

Apenas nove dias antes do NFL começa o período de livre agência, os dois lados encontraram um terreno comum para garantir Evans permanecerá no futuro próximo em Tampa Bay. As duas partes finalmente acertaram os termos na segunda-feira e isso significa que o jogador de 30 anos ficará até o final da temporada 2025-26.

Evans comemorou a recontratação com uma mensagem simples que surgiu após a notícia da segunda-feira: “Disparem os canhões!”

Para quem não sabe, é uma parte típica da programação do dia de jogo dos Bucs, onde canhões no estádio são disparados durante as apresentações, sempre que o ataque entra na zona vermelha dentro da linha de jarda-20 do adversário e após cada pontuação .

Em sua conta X, ele postou um clipe icônico de DiCaprio em seu papel como Jordan Belfort no filme ‘O Lobo de Wall Street’, onde faz um discurso empolgante aos seus subordinados, dizendo-lhes que não vai se demitir da empresa.

A citação diz: “Não vou embora… não vou embora… não vou sair!”, uma forma adequada de anunciar que ele ficará com a equipe da Flórida.

Bucs feliz por ter o Sr. Confiável

Há uma certa inevitabilidade com Evans de que ele entregará 1.000 jardas de recepção a cada temporada, tendo feito isso na última década, e com alguns touchdowns como garantia, ele continua sendo um excelente membro do time.

Evans conquistou sua quinta inclusão no Pro Bowl em 2023, conseguindo 79 passes para 1.255 jardas e 13 touchdowns, o recorde da liga. Em suas 10 temporadas no time, ele se tornou o recebedor mais prolífico da história dos Buccaneers.

Seu total de 11.680 jardas de recepção o colocou 4.990 à frente do próximo Buc mais próximo de todos os tempos (Chris Godwin6.690), e suas 94 recepções para touchdown são 60 a mais que o número 2 (Godwin, 34).