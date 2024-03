Mike McCarthy fala sobre as opções de RB dos Cowboys: Poderia haver uma reunião de Zeke Elliott ou um draft day trade?

Tele “all-in” Dallas Cowboys não fizeram muitos movimentos no início do novo ano da liga para realmente sugerir aos seus fãs que eles podem esperar Super Bowl contenção em 2024. Foi uma primavera de gastos leves para o proprietário Jerry Jonesque controversamente optou por manter o treinador principal Mike McCarthy após a decepcionante conclusão do Vaqueiros‘Temporada de 2023 e deu a entender que Dallas seria ultra-agressivo no armamento do espaço para 2024.

Em vez disso, no início de um período agitado de agente livre, os Cowboys fizeram apenas uma adição externa como linebacker Eric Kendricks, que substitui o aposentado Leighton Vander Esch no coração da defesa do Dallas. Essa frugalidade é atípica em Dallas e muitos fãs ficaram perplexos com a resposta à derrota no fim de semana do wild card para o Green Bay Packers em janeiro. Mas o treinador principal Mike McCarthy continua confiante no plano dos Cowboys e diz que seu time está “definitivamente melhorando” ao entrar em uma temporada crucial.

McCarthy espera movimento

Falando em NFL ao vivo, McCarthy disse a Adam Schefter que ele “acredita muito” na promoção do aprimoramento interno e da competição, citando que os jogadores lesionados dos Cowboys – como o cornerback Trevon Diggsque perdeu todos os jogos da temporada passada, exceto dois – pode melhorar NFC Lestelista de vencedores de 2023. Ele também comentou sobre o próximo Draft de 2024 da NFL e o período de corte pós-1º de junho como mais chances para os Cowboys atualizarem seu elenco.

Uma área em que Dallas realmente parece precisar de ajuda é na sala dos running backs. Ezequiel Elliottque conquistou dois títulos corridos com os Cowboys, está de volta ao mercado após uma temporada em Nova Inglaterrae ele poderia substituir o homem que o substituiu – Tony Pollardque assinou com o Titãs do Tennessee em agência gratuita.

McCarthy está animado para mais uma temporada completa com Rico Dowdle, que poderia revolucionar o jogo de corrida de Dallas como uma daquelas “melhorias internas” se permanecer saudável. Com lesões no quadril e tornozelo atrás dele, Dowdle correu para 361 jardas e dois touchdowns como Pollardé o backup, mas esses números podem não convencer os fãs mais exigentes de Dallas.

Os Cowboys têm uma escolha em cada uma das três primeiras rodadas do draft, e a insistência de McCarthy de que esta classe de draft de Dallas será importante pode ser interpretada como uma espécie de “promessa” suave de que Jones vai selecionar um running back – ou ele irá empacotar uma dessas escolhas em uma tentativa de escolher uma. É improvável que o primeiro running back seja escolhido no primeiro dia do draft, o que significa que Dallas pode se dar ao luxo de ser paciente – uma posição incomum para esta marca global.