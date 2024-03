Mike Tyson agora criticado pela lenda do UFC após seu vídeo de treinamento viral

Mike Tyson retornará aos ringues aos 57 anos para enfrentar o YouTuber que virou boxeador Jake Paulo27 anos, em luta que gera muita expectativa pelo retorno do ex-multicampeão dos pesos pesados.

No entanto, simultaneamente, há também muita consternação com a estado do boxe moderno.

Mike Tyson mostra físico marcado aos quase 60 anosTwitter

No entanto, Mike de Ferro compartilhou um vídeo nas redes sociais de seu treinamento para a luta com Paulo, surpreendendo a todos pelo quão bom ele parecia para sua idade, mostrando que seu soco aparentemente não perdeu força.

No entanto, Tyson recebeu críticas de alguns lutadores sobre o vídeo, novidades do artista marcial e ex-lutador do UFC, Chael Sonnenque no podcast do PBD disse que para ele não levava o treinamento a sério e chamou de “touros ** t”.

Além disso, Campbell Hattonfilho do ex-boxeador Ricky Hatton, afirmou que a filmagem de Treinamento de Tyson enganou os fãs fazendo-os acreditar que ele está adequadamente preparado para enfrentar Paulo – mas não porque o rival seja muito habilidoso.

“As pessoas estão se empolgando porque Tyson parece incrivelmente formidável nos vídeos de treinamento”, Hatton disse em entrevista ao talkSPORT.com.

“Mas as pessoas estão justificando a luta com base em sua capacidade de treinamento”.

Hatton enfatizou a idade de Tyson e observou que apesar de suas habilidades de soco, aos 57 anos, aguentar rodadas de luta e receber socos é um grande desafio contra alguém 30 anos mais novo que ele, que também é boxeador profissional.

Recorde de nocaute de Mike Tyson

Tyson é um ex-campeão indiscutível de boxe peso pesado e é conhecido por seu excepcional recorde de nocautes. Ao longo de sua ilustre carreira, Tyson acumulou um total impressionante de 44 vitórias por nocaute em suas 50 vitórias.

O notável poder de soco e estilo de luta agressivo de Tyson permitiram-lhe garantir a maioria de suas vitórias por nocaute, tornando-o um dos boxeadores pesos pesados ​​​​mais temidos e dominantes de todos os tempos.

Seu recorde de nocautes continua sendo uma prova de sua habilidade e domínio incomparáveis ​​no esporte. É especialmente impressionante se olharmos para seus nocautes no primeiro round, nos quais ele garantiu 25 nocautes antes do sinal tocar pela segunda vez.