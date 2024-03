Mike Tyson e os exames médicos que podem cancelar sua luta com Jake Paul: O que são?

Fex-rei dos pesos pesados Mike Tyson57, retorna aos ringues no dia 20 de julho em luta de exibição contra o americano Youtuber que virou boxeador Jake Paulo.

O campeão dos pesos pesados ​​não luta desde que fez uma exibição de menos de oito rounds contra o ex-peso médio Roy Jones Jr. em Los Angeles em novembro de 2020, luta que terminou empatada. Essa nova luta faz parte do que virou tendência nos Estados Unidos: colocando celebridades da internet ou boxeadores aposentados uns contra os outros.

O treinamento pouco convencional de Jake Paul versus a coragem de Mike Tyson, quem vencerá a luta?Twitter

Mas a luta pode estar em perigo por causa de exames médicos incomuns Tyson terá que passar antes de entrar no ringue.

O Departamento de Licenciamento e Regulamentações do Texas (TDLR) exigirá que o ex-campeão mundial dos pesos pesados ​​​​se submeta a vários testes de eletroencefalograma (EEG) e eletrocardiograma (EKG) para avaliar sua aptidão física.

Esses testes buscam identificar possíveis distúrbios cerebrais e problemas cardíacosrespectivamente, disse Tela Mange, gerente de comunicações do TDLR, ao USA Today Sports.

Mike Tyson um dos maiores de todos os tempos

Tyson é considerado um dos melhores pesos pesados ​​da história. Seu reinado na categoria de peso durou de 1987 a 1990. Aos 20 anos, tornou-se o mais jovem campeão mundial dos pesos pesados ​​da história.

Tysonque se aposentou do boxe profissional em 2005, voltou para uma luta de exibição em 2020 contra Roy Jones. Resta saber se a luta será considerada profissional ou de exibição, o que impactará as regras, já que envolveria o uso de luvas de 16 onças, a redução da duração de cada round para dois minutos e a não existência de juízes oficiais para pontuação.

Também é importante notar que Logan Paulo, Irmão de Jake, lutou contra outra lenda do boxe, Floyd Mayweatherem 2021. Jake Paulo ganhou algum reconhecimento no ringue com um recorde de 9 vitórias, incluindo 6 nocautes e uma derrota.