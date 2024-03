Mike Tyson faz uma mudança surpresa na carreira antes da luta com Jake Paul: O que vem por aí para a lenda do boxe?

Adepois três anos de conversas cativantes e momentos memoráveis, o popular podcast de Mike Tyson, Hotboxinchegou a um fim inesperado.

Simulação de luta de Mike Tyson x Jake Paul gera nocaute que todo mundo quer ver

O fim de uma era para o podcast Hotboxin de Tyson

A lenda do boxe, conhecida por suas discussões francas com celebridades e atletas, anunciou o encerramento de seu podcast em uma jogada surpreendente.

Em seu anúncio em Quarta-feiraTyson expressou gratidão pela jornada e pelas pessoas notáveis ​​que conheceu através Hotboxin.

Embora o motivo do encerramento do podcast ainda não esteja claro, Tyson sugeriu novos empreendimentos emocionantes no horizonte.

Entre Tyson próximos empreendimentos é uma luta altamente esperada contra Jake Paul, marcada para acontecer ainda este ano Netflix.

Apesar da emoção em torno do confronto a luta ainda não recebeu sanção do Comissão Atlética do Texas.

Tyson ainda enfrenta reação negativa para a próxima luta

Tyson treinador, Rafael Cordeiroexala confiança nas habilidades do ícone do boxe, descartando preocupações sobre sua idade.

Cordeiro emphasizes Tyson experiência e determinação, afirmando que está preparado para enfrentar Paulo em Julho.

No entanto, as críticas de estrelas do MMA e especialistas médicos destacam as apreensões sobre os riscos potenciais da luta, especialmente tendo em conta Tyson idade e Paul’s poder de perfuração.

O caminho para a sanção para a luta Tyson-Paul enfrenta obstáculos, dado o escrutínio em torno Tyson jogo de exibição anterior contra Roy Jones Jr.

Apesar dos problemas de licenciamento no passado, Tyson parece estar se concentrando em ficar em boa forma para a próxima luta.

Escolhendo Estádio AT&T em Dallas já que o local pode indicar a confiança de Tyson e Paul em garantir as aprovações necessárias, evitando possíveis complicações que surgiram em partidas anteriores.

Embora essa luta pudesse ter encontrado um lar em Arábia Sauditaa dedicação de Tyson à preparação sugere um compromisso em cumprir os requisitos regulamentares para uma luta sancionada.

Enquanto Tyson decisão de acabar Podcast Hotboxin surpreendeu os fãs, seu foco no treinamento ressalta sua determinação em ter sucesso no ringue mais uma vez.