Mike Tyson, Julio Cesar Chavez, Oscar de la Hoya e outras lendas opinam sobre a saída de Canelo do PBC

CAnelo Alvarez está na dúvida sobre quem serão seus próximos candidatos, agora que deixou a empresa de promoção Premier Boxing Champions que o amarrou em diversas lutas dentro do grupo, ele precisará fazer um anúncio oficial em breve.

Canelo Alvarez não enfrentará David Benavidez em breve

Há poucos dias, Mike Tyson compartilhou sua decepção em relação a Canelo Alvarez, já que o mexicano se recusou a lutar contra David Benavidez, adversário de alto calibre que silenciaria muitos dos detratores do lutador ruivo, que acham que Saul escolhe adversários fracos.

Ao lado de Mike Tyson, houve outros como Golden Boy Produções proprietário e ex-campeão Oscar de la Hoya que falou sobre algumas questões. Lendas como Julio Cesar Chavez, que se manteve muito ativo na comunidade do boxe, também expressaram sua opinião sobre sua recusa em lutar contra David Benavidez e sua saída do PBC.

Mike Tyson

“Não acredito no que acabei de ouvir. Canelo recusou US$ 60 milhões para lutar contra Benavidez, que é um lutador tremendo, jovem, forte, faminto e com orgulho mexicano. não quer dar aos torcedores a luta que eles querem ver?Ele não respeita o legado dos grandes campeões mexicanos que lutaram os melhores independente do dinheiro? Isso é uma vergonha para o boxe e para o Méxicoó”.

Oscar de la hoya

“Benavidez é um monstro, é por isso que o chamam de Monstro Mexicano. Acredito que se eles lutarem hoje, o Canelo vai ser nocauteado […] Vou falar como especialista e não com sentimentos de ‘odeio o Canelo’ ou ‘apoio o Benavidez’. O problema é o seguinte: David Benavidez dá uma média de mais de 55 socos por round, enquanto Canelo e Charlo em sua luta recente deram um soco no primeiro round.”

Júlio César Chávez

“Não sei se Canelo está fugindo Benavidez. Não creio que um boxeador fuja de nenhum lutador, existem fases na carreira de um atleta. Acredito que mais cedo ou mais tarde essa luta com o Benavidez vai acontecer. E é a luta que todo mundo quer ver, mas não cabe a mim, cabe ao Saul […] O que ‘Canelo’ fez é incrível. Não posso falar mal do Saul porque ele é um cara muito respeitoso comigo, simplesmente ganhou tudo que tem e tem o direito de lutar contra quem ele quiser. Se houver um desafiante oficial, eles terão que forçá-lo, mas tudo depende dele”.

O que Canelo diz?

No verão passado, Canelo foi rápido em explicar sua recusa em lutar David Benavidez dizendo que o desafiante fala muito e que não gosta disso porque não é assim que ele vai pensar em organizar uma luta, também afirmou que não gosta de lutar contra compatriotas mexicanos.

No entanto, em em nenhum momento ele negou que a luta pudesse acontecer.