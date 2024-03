Mike Tyson revela os apelidos humilhantes de infância que lhe chamavam porque ele “não sabia sobre higiene naquela época”

MIke Tyson vem treinando incansavelmente para voltar ao ringue contra Jake Paul em uma luta de exibição, e além dos apelidos lisonjeiros como “Iron Mike” e “Kid Dynamite” que as pessoas o chamavam ao longo de sua carreira, ele tinha alguns que odiava. enquanto ele estava crescendo.

Mike Tyson falou sobre sua infância difícil no Brooklyn

Na autobiografia de 2013 chamada “A verdade indiscutível”ele se abriu sobre as dificuldades de crescer em uma casa e bairro abusivos, onde sofria bullying constantemente, fosse na escola, na rua ou em sua própria casa, ele sempre ficava com medo depois ele foi espancado e humilhado onde quer que fosse.

Mike Tyson cresceu no Brooklyn, Nova York e mencionou que crescer lá foi assustador “Eu estava com medo de estar em casa e também com medo de sair,” Tyson disse no livro. “Na época, eu estava indo para uma escola pública e isso foi um pesadelo.

“Eu era uma criança gordinha, muito tímida, quase uma timidez infantil e falava com a língua presa.” Isso criou um cenário desafiador para Mike, pois ele estava sempre saindo com sua irmã mais velha e não tinha condições de vida ideais, com os serviços públicos desligados na maior parte do tempo.

De acordo com o Expresso “As crianças costumavam me chamar de ‘Menino Fada’ porque eu estava sempre saindo com minha irmã, mas minha mãe me disse que eu tinha que ficar por perto Denise como ela era mais velha que eu,” Tyson lembrou “Eles também me ligaram ‘Ike Sujo’ ou ‘Filho da puta sujo*****‘ porque eu não sabia sobre higiene naquela época”,

“Não tínhamos água quente para tomar banho e, se o gás não estivesse ligado, não conseguíamos nem ferver água”, acrescentou: “Minha mãe tentou me ensinar sobre isso, mas não fez um trabalho muito bom. Ela costumava pegar sabão e encher um balde com água quente e me lavar.”

Mike Tyson/LAPRESSE

Ele continuou: “Mas quando você é criança, você não se preocupa com higiene. Eventualmente, eu aprendia isso nas ruas com crianças mais velhas – eles me contaram sobre Brut e Paco Rabanne”.