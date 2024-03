Mike Williams abraçando a nova era com os Jets, compara Garrett Wilson com Keenan Allen

Mike Williams, a dinâmica receptor amploencontrou um novo lar com o New York Jets.

Williams quer aprender com Aaron Rodgers

Em sua primeira coletiva de imprensa como Jet Willians compartilhou seu entusiasmo em ingressar na equipe, citando a presença de Aaron Rodgers como um fator importante em sua decisão.

“Eu simplesmente senti que era uma ótima opção para mim”,Willians comentou. “Aaron, quero poder brincar com ele, aprender com ele.”

Com Rodgers de volta ao comando e um corpo de recepção renovado com Willians e Garrett Wilson, o Jatos’ O jogo de passes está pronto para ser emocionante na próxima temporada.

A adição de Willians é apenas uma peça do quebra-cabeça para o Jatosque têm estado ocupados reforçando seu ataque com aquisições importantes, como tackles Tyron Smith e Morgan Moisés.

A visão de um ataque potente é clara e Willians está ansioso para fazer parte disso.

“Com certeza, isso torna meu trabalho muito mais fácil” Willians reconhecido. “Além disso, torna o trabalho deles mais fácil, ter um cara como eu para competir com eles.”

A comparação brilhante de William entre Garrett Wilson e Keenan Allen

Mas Willians não está apenas focado em Rodgers; ele também está intrigado com a perspectiva de se juntar a jovens talentos como Garrett Wilson.

Traçando paralelos com sua parceria de sucesso com o ex-companheiro de equipe dos Chargers Keenan Allen Willians vê potencial para química e sucesso com Wilson.

“Jogar ao lado de Garrett me lembra um pouco Keenan,”Willians observado.

“Estilo de jogo semelhante, ótimos corredores e sinto que podemos nos complementar nessa área.”

Wilsona décima escolha geral no Draft de 2022 da NFLmostrou-se promissor em suas duas primeiras temporadas com o Jatos.

Apesar de uma ligeira queda na produção na temporada passada, Wilson conjunto de habilidades e potencial são inegáveis.

Como Willians embarca neste novo capítulo de sua carreira, ele reconhece a importância da oportunidade que tem diante de si.

Com quase 30 anos, ele entende a importância de aproveitar o momento e buscar a grandeza.

O Jatos partilham a sua ambição e, juntos, pretendem construir algo especial.

Na NFL, o sucesso geralmente depende da química e do timing.

Com Willians e a Jatosa base para o sucesso está sendo lançada e o futuro parece brilhante.