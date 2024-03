Miley Cyrus explica como a Disney a trabalhou até a morte como uma estrela infantil

Bsendo um estrela infantil não é para os fracos de coração. O desequilíbrio de idade e poder deixa crianças na indústria do entretenimento vulnerável a muitos tipos de abusos. Miley Cyrus teve que aprender essa lição antes mesmo de ser adolescente, como ela revelou em um vídeo angustiante que detalhou sua agenda desumana como estrela do Disney Channel.

“Eu sou muitas coisas, mas preguiçoso não é uma delas”, disse Cyrus no final do vídeo.

Anos depois, ela ainda sentia descrença em um dia em sua vida aos 12 ou 13 anos isso incluiu inúmeras entrevistas e aparições que a mantiveram ocupada das 5h30 às 19h, mesmo nos finais de semana.

O Wrecking Ball cantor lançou o vídeo como parte de um TikTok série em 2023 intitulada “Costumava ser jovem.”

Quiet on Set abre discussão sobre maus-tratos a estrelas infantis

Ele ressurgiu nas redes sociais nos últimos dias após o lançamento do Nickelodeon exposições “Silêncio no set: o lado negro da TV infantil”, que aumentou a conscientização sobre as situações horríveis enfrentadas por muitas estrelas infantis.

A série de Descoberta de investigação segue o local de trabalho tóxico criado por Dan Schneidero homem que produziu sucessos da Nickelodeon como Drake e Josh, O show da Amanda, Vitorioso e iCarly.

Cyrus trabalhou em uma rede separada, Disneyem seu papel principal como Hannah Montana. Embora ela tenha enfrentado diferentes lutas, seu olhar interior para o vida exaustiva que ela foi forçada a ter quando era jovem acrescenta outra perspectiva ao situação das estrelas infantisque se tornou um tema importante nas notícias ultimamente.