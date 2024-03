Miley Cyrus supostamente confronta mamãe Tish por causa de Dominic e Noah Love Triangle

Miley Cyrus foi mantido no escuro em relação à irmã Noé Ciro‘suposta relação anterior com Dominic Purcell – que se casou com a matriarca Cyrus, Tish Cyrusapenas no ano passado.

A cantora de “Flowers” ​​“não tinha ideia” sobre o suposto caso do ator de “Prison Break” com sua irmã… e a bola de demolição que isso traria para a dinâmica familiar, de acordo com Pessoas.

Desde que ela descobriu, Miley supostamente confrontou Tish sobre o drama… e disse que ela achava toda a situação estranha – e nós concordamos, FWIW.

Ainda assim, no final das contas, Miley só quer que sua mãe seja feliz, e agora a felicidade de Tish vem de Dominic. De acordo com o relatório, Miley não tem planos de afastar a mãe e o padrasto.

ICYMI… um relatório recente afirmou que Tish, de 56 anos, roubou Dominic de sua filha de 24 anos, Noah, que teria tido um relacionamento intermitente com o ator de 54 anos.

Composto Getty Tish Cyrus surge em meio a relatos de que ela ‘roubou’ o marido da filha Noah



Embora a linha do tempo do triângulo amoroso permaneça obscura … Tish e Dominic permaneceram visivelmente silenciosos sobre o assunto, e as coisas estão tensas na família Cyrus há algum tempo.

Noé e irmão Brasão faltou de forma infame às núpcias de Tish e Dom em Malibu em agosto. A irmã mais nova de Miley até usava uma sobrancelha levantada Billy Ray Cyrus camiseta na hora do desprezo – que meio que grita: “Papai é meu favorito.”